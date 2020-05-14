解放軍渤海灣舉行大演習　專家：為必要時武力解決台灣問題做準備

據大陸海事局網站本周一（11日）發布的《唐山港京唐港區軍事演習的通告》，5月14日，解放軍將在渤海灣舉行長達兩個半月的軍事演習。 有學者預計，這次軍演時間長、戰區跨度大，解放軍將進行多軍兵種、跨戰區的兩棲登陸、奪取島嶼、抗擊登陸、防空反導等多個實戰化演練科目，其目的包括威懾台獨活動，為必要時以武力決台灣問題做準備。

大陸海事局5月11日宣布，從2020年5月14日到7月31日，唐山港京唐港區將舉行軍事演習和實彈射擊，所有無關船舶、人員提前撤離到安全區域，在此期間無關船舶一律禁止進入該管制區域內，管制區大小為半徑25公里的扇形海域。

大陸海事局發出的軍事演習通告。（海事局）

新加坡《聯合早報》5月14日引述中國軍事學者宋忠平表示，解放軍這次在渤海邊舉行軍演的時機和演習時間都很不尋常。

他稱，台灣蔡英文政府將在5月20日舉行就職典禮，台灣當局在台獨道路上也越走越遠，越走越快。預計這次軍演的重點將包括實戰環境下多軍兵種聯合作戰、兩棲登陸、奪島以及防空反導、電子對抗等，確保一旦台灣當局越過大陸《反分裂法》的紅線，大陸有決心、有能力以非和平手段解決台灣問題。

中國海軍裝備專家王雲飛認為，解放軍這次選在渤海邊上演習，一是此海域是內海，外國艦機無法抵近偵察；二是可以演練保衛首都北京的重點科目，保衛北京主要是防空反導，擔負保衛首都任務的部隊可以在接近實戰的條件下檢驗和完善作戰方案；三是幾乎可以演練所有的重點使命任務科目，例如對強敵作戰中的反航母作戰、空中防禦作戰、電子信息作戰，反分裂作戰中的海空封鎖、火力突擊、岸灘作戰、立體登陸作戰、城市港口作戰等；四是陸、海、空和火箭軍機動、保障極為便利。

近日，解放軍海軍陸戰隊某部在野外射擊訓練場組織分隊進行重機槍實彈射擊考核。（中新社）

據悉，蔡英文將在5月20日邁入第二個總統任期。她在5月20日的就職演說有關兩岸政策部分，將維持過去所提出的「堅持原則但不冒進」及「和平、對等、民主、對話」八字箴言等概念及態度。

據台灣《自由時報》報道，台灣總統府發言人丁允恭5月10日表示，蔡英文就職演說目前討論撰寫中，至於兩岸政策，都是穩健一致的。