【新冠肺炎】成都大熊貓基地：所有大熊貓對病毒檢測呈陰性反應

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，病毒的傳播威力無遠弗屆，甚至屢次傳出有動物受感染。 對於中國國寶大熊貓的健康狀況，成都大熊貓繁育研究基地主任張志和近日就表示，基地內所有大熊貓全部都對病毒檢測呈陰性反應。

張志和在周三（13日）晚上以視像方式出席央視節目《新聞1+1》，就疫情之下保護國寶大熊貓的問題進行解讀。張志和指，在得悉美國紐約有動物園內的老虎、獅子等對受新型冠狀病毒感染後，基地立即就對大熊貓的健康狀況十分緊張，「因為很多疾病也是人和動物共患的，所以接下來我們立即對熊貓安排了採樣。」

張志和其後就宣布，經過權威機構的病毒檢測，基地內所有大熊貓全部都是呈陰性反應，「沒有問題，沒有染上新冠病毒。」

值得一提是，據中國疾控中心在官方網站上公布的資訊，指根據迄今為止獲得的有限資料，動物傳播新型冠狀毒肺炎疫情的風險被認為較低，但病毒在某些情況下「似乎可以從人傳播到動物」。國際著名學術期刊《科學》的一份研究報告亦稱，病毒要靠細胞中一種名為ACE2的受體才能感染人類，對動物而言該受體在貓科動物體內較多，病毒甚至可通過呼吸道飛沫在貓隻之間傳播。而大熊貓是屬於食肉目熊科的哺乳類動物。

（綜合報道）