【新冠肺炎】研究指貓比狗較易感染病毒　世衛將調查寵物染疫個案

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球，繼香港有寵物狗感染病毒後，比利時和美國分別有寵物貓和動物園老虎感染病毒。期刊《科學》（Science）4月8日刊出的最新研究發現，貓和雪貂比起其他家養動物較易感染。世界衛生組織（World Health Organization）表示，將研究人類和寵物之間的病毒傳播。

來自中國獸醫生物技術國家重點實驗室等機構的科學家期望透過研究，找出容易感染病毒的動物，從而用作測試疫苗。研究1月至2月在中國進行，研究員透過動物的鼻腔引入病毒粒子，結果發現貓和雪貂極度易受病毒影響。

結果也顯示，貓可以透過飛沫互相傳染。受感染後，貓的口腔、鼻和小腸也出現病毒。小貓接觸到病毒會導致肺部、鼻子和喉嚨嚴重受損。至於雪貂感染後，病毒出現在上呼吸道，但不會引發嚴重疾病。

抗體試驗顯示，狗比較不會感染病毒，研究人員也沒有在接種過疫苗的豬、雞和鴨身上發現病毒株。

波士頓布里格姆婦科醫院（Brigham and Women's Hospital）傳染病專家庫里茨克斯（Daniel Kuritzkes）說：「爆發嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）疫情時，狸貓被指是可能將病毒傳給人類的傳播媒介之一，因此最新的研究很有意思，也不太令人意外。」他認為，數據反映患者應該與其他人保持距離，包括寵物，以防將病毒傳染給寵物，尤其是貓或其他貓科動物。

美國紐約市布朗克斯一隻老虎接觸過確診患者發出現乾咳等徵狀，隨後病毒測試結果呈陽性。圖為動物園所發放患病老虎的相片。（路透社）

世衛4月8日表示，將密切關注寵物在疫情的角色。世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）在記者會上表示，根據目前的證據，「我們不認為牠們會傳染，但我們的確認為牠們也會被染疫者感染。」

世衛衛生緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）呼籲民眾不要因為疫情而報復動物。他說：「牠們是有自身權利的生命，應該受到和善對待與尊重，牠們跟我們其他人一樣都是受害者。」

香港最先出現有動物感染的個案，分別為馬主周巧兒的寵物松鼠狗以及薄扶林嘉瑜園患者飼養的德國狼狗。比利時其後有寵物貓感染病毒，並出現呼吸道病徵和消化不良的問題。香港仔患者的混種短毛貓則為全球第二隻染疫貓隻。