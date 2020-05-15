【新冠肺炎】內地推出新政幫扶電影業　免徵增值稅及專項資金

在新冠肺炎疫情衝擊下，電影院暫停營業、製片宣發基本停滯，行業遭受前所未有衝擊。國家電影局估算，內地全年票房損失將超過300億元（人民幣．下同）。 為了幫扶電影業，財政部、稅務總局、國家電影局周四（14日）推出電影業稅費支持政策，對電影放映服務取得的收入免徵增值稅，暫免徵收國家電影事業發展專項資金。

1月25日，農曆正月初一，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，呼和浩特市的電影院暫停營業。圖為市民在橫店電影城門口閱讀停業提示。 （中新社）

《關於電影等行業稅費支持政策的公告》指出，自2020年1月1日至2020年12月31日，對納稅人提供電影放映服務取得的收入免徵增值稅；對電影行業企業2020年度發生的虧損，最長結轉年限由5年延長至8年；自2020年1月1日至2020年12月31日，免徵文化事業建設費。同時，《公告》發佈之日前，已徵的按照本公告規定給予免徵的稅費，可抵減納稅人和繳費人以後月份應繳納的稅費或予以退還。

《關於暫免徵收國家電影事業發展專項資金政策的公告》則明確，湖北省自2020年1月1日至12月31日免徵國家電影事業發展專項資金，其他省、自治區、直轄市自2020年1月1日至8月31日免徵國家電影事業發展專項資金。符合《公告》規定的免徵條件，但繳費人在《公告》發佈之前已繳費的，可抵減繳費人以後月份應繳納的國家電影事業發展專項資金或予以退還。

內媒《中國電影報道》引述業內人士意見稱，在疫情的影響下，影院停業一定會為整個行業帶來損失。如果未來復工以後，所有壓力都要影視的制發企業來承擔的話，肯定會影響未來整個電影行業的迅速復蘇。而相關減免政策無疑會對在困難運行當中的電影企業，無論是上游的製片業還是下游的放映業，給予非常好的發展推動作用。免徵專項資金則意味著可以讓從業人員在更高的基數中分配收益。。

新冠肺炎疫情爆發期間，在上海影城、百麗宮等熱門影院前來購票觀影的人數寥寥。圖為影院在醒目位置竪起「已消毒」標牌。（中新社）

除了稅費幫扶外，國家電影局還公開表示，要用好金融服務，與有關政策性銀行、商業銀行加強合作，積極吸引社會資本投入，鼓勵擔保和保險機構加強融資擔保支持。對電影院要給予特殊扶持政策，積極協調出租方減免租金，推動電影專項資金給予貸款貼息，支持各地購買發放電影票券。

近日國務院聯防聯控機制也出台指導意見，在落實防控措施前提下，可以採取預約、限流等方式開放影劇院等，意味著電影院也可以正常營業。有從業者預計，內地影院有望在6月開門迎客，票房或於7月逐漸恢復，8月回歸正常，並寄望國慶期間迎來市場爆發。

（綜合報道）