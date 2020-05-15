【全國兩會】中央政治局召開會議　討論政府工作報吿

全國兩會在即，中央政治局今天（15日）召開會議，討論國務院擬提請第十三屆全國人民代表大會第三次會議審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。

會議首先指出「疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效」，但同時強調，當前全球疫情和世界經濟形勢仍然嚴峻複雜，中國發展面臨的挑戰前所未有。

新冠肺炎疫情衝擊下，中國經濟及脱貧工作備受關注。圖為4月21日，習近平在陝西省安康市平利縣老縣鎮茶園考察。（新華社）

就當前新冠肺炎（COVID-19）疫情給中國經濟帶來的衝擊，會議指出，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質量發展，堅決打好三大攻堅戰，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，堅定實施擴大內需戰略維護經濟發展和社會穩定大局。

會議強調，要毫不放鬆常態化疫情防控，着力做好經濟社會發展各項工作。積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，就業優先政策要全面強化。

在政府宏觀調控方面，會議指要加大宏觀政策實施力度，着力穩企業保就業。要依靠改革激發市場主體活力，增強發展新動能。要實施擴大內需戰略，推動經濟發展方式加快轉變。

新冠肺炎疫情給中國經濟帶來衝擊。（資料圖片）

在4月17日的中央政治局會議上，習近平亦曾稱，「當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，抓實經濟社會發展各項工作」。

據悉，當天國家統計局公布的一季度GDP按年下降6.8%。這是自1992年開始公布季度GDP數據以來創下的最大降幅。

隨着中國首季經濟下跌以及全球大蕭條，最近北京的口風出現了微妙轉變，如國務院總理李克強不再提「不搞大水漫灌」，中國財政部長劉昆日前在《人民日報》撰文更加把「增加赤字規模」，列作積極財政政策的首務。

此外，當前形勢下，如何規劃脱貧攻堅施政成為外界的另一大關注點。近年來，《政府工作報吿》連年將脱貧工作列為當年重點任務。受新冠肺炎疫情影響，中國如何統籌戰疫戰貧兩個戰場是時下脱貧工作中的最直接挑戰。

會議強調，要確保實現脱貧攻堅目標，促進農業豐收農民增收。要圍繞保障和改善民生，推動社會事業改革發展。

梳理發現，自中國在防控疫情的同時，多次專門召開高層級扶貧會議作出動員和部署，應對變數。

外界有評論認為，一系列動作顯示，中國正在扶貧時間和扶貧質量上加快節奏，謀求以精準的政策「平衡術」，來抵消或降低疫情對脱貧工作的不利影響。