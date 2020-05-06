中央政治局常委會召開會議　研究完善常態化疫情防控體制機制

據央視報道，中共中央政治局常務委員會今天（6日）召開會議，聽取疫情防控工作中央指導組工作匯報，研究完善常態化疫情防控體制機制。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

習近平指出，黨中央決定向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，督促貫徹落實黨中央關於疫情防控工作各項決策部署，全面加強疫情防控第一線工作指導。在黨中央堅強領導和全國各族人民大力支持下，中央指導組同湖北人民和武漢人民並肩作戰，突出抓好源頭防控、患者救治、物資保障三項重點，下最大氣力控制疫情流行，努力守住全國疫情防控第一道防線，展現了中國力量、中國精神、中國效率，為打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰作出了重要貢獻。

新冠肺炎疫區中心武漢住院患者清零後，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組於4月27日離開武漢返回北京。（資料圖片）

習近平強調，當前，境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現聚集性疫情，新冠肺炎疫情還有很大不確定性。湖北省疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，但並不意味著防控措施可以鬆一鬆、歇一歇。黨中央決定繼續派出聯絡組，加強對湖北省和武漢市疫情防控後續工作指導支持。要繼續指導做好治愈患者康復和心理疏導工作，督促落實常態化疫情防控舉措，外防輸入、內防反彈，要毫不懈怠抓好各項工作，鞏固疫情防控成果，決不能前功盡棄。要協調推動湖北省和武漢市在做好常態化疫情防控工作的同時，推動支持湖北省經濟社會發展一攬子政策落實到位，加快恢復生產生活正常秩序。

在五一黃金周期間，湖北省114家4A級以上旅遊景區恢復開放，共接待遊客735.86萬人次，旅遊綜合收入24.53億元人民幣。（資料圖片）

會議要求，及時總結和運用好湖北省和武漢市疫情防控實踐中行之有效的做法，圍繞暴露出的問題補短板、堵漏洞、強弱項，理順醫藥衛生體制，改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警能力，完善公共衛生應急法律法規，健全重大疫情、公共衛生應急管理和救治體系。要堅持預防為主，創新愛國衛生運動的方式方法，推進城鄉環境整治，完善公共衛生設施，大力開展健康知識普及，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。

會議還研究了其他事項。

（央視）