台積電在美建廠是否會加劇中美脱鈎　中方：搞脱鈎和切割沒有出路

新冠肺炎疫情（COVID-19）令全球格局大變動，美國尋求增加經濟獨立性，結束對中國生產鏈的依賴。台積電（TSMC）今天（15日）宣布，將赴美國亞利桑那州設廠，將斥資約120億美元，並在2021年動工興建。外界關注，這一舉動會否令中國和美國在科技領域進一步脱鈎。

在5月15日的中國外交部例行記者會上，有記者就台積電在美建廠是否加劇中美科技脱鈎一事提問，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方一般不對任何企業的生產和商業佈局做評論。

但他同時也表示，包括經貿、投資、科技在內的中美各領域合作，本質上是互惠共贏，強調合則兩利、鬥則俱傷，搞脱鈎和切割沒有出路。中方敦促美方摒棄冷戰思維、零和博弈的過時觀念，正確看待中美在科技、經貿等領域的交流與合作，多做有利於增進中美互信與合作的事。

台積電（tsmc）今天（15日）宣布，將赴美國亞利桑那州設廠，將斥資約120億美元，並在2021年動工興建。（資料圖片）

據悉，全球知名半導體公司台灣積體電路製造（TSMC）5月15日宣布在美國亞利桑那州設立先進晶圓廠，將斥資約120億美元，並在2021年動工興建。

台積電在5月15日的新聞稿中宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解及支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠。

將設立於亞利桑那州的廠房將採用台積公司的5奈米制程技術生產半導體晶片，規劃月產能為20,000片晶圓，將直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。晶圓廠2021年動工，於2024年開始量產。2021年至2029年，台積公司於此專案上的支出（包括資本支出）約120億美元。

台積公司目前在美國華盛頓州卡默斯市（Camas）設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何塞市皆設有設計中心。將落成的亞利桑那州廠房將成為台積公司在美國的第二個生產基地。

此外，據路透社15日報道指，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）在一份聲明中表示，台積電在美國的120億美元投資案，將幫助美國經濟脱離中國。

蓬佩奧指出台積電在亞利桑那州的新廠將能協助美國提升經濟自主、增強安全與競爭力，並強化美國在高科技製造的領導地位。（資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧指出，台積電宣布此項計劃，正值中國爭奪領先技術和控制關鍵行業的地位的關鍵時刻，台積電在亞利桑那州的工廠將提高美國的經濟獨立性。

據悉，台積電是美國科技巨頭的主要供應商，例如蘋果公司（AAPL）與高通公司（QCOM），以及華盛頓已經列入交易黑名單的中國電訊商華為。

瑞士信貸（Credit Suisse）分析師表示，擬議的限制措施可能威脅台積電來自華為的銷售額的14％，加劇中美緊張關係，並推遲下一代5G移動網絡的推出。

對於台積電赴美設廠一事，台灣分析師、異康集團暨青興資本首席顧問的楊應超表示，科技製造不能全部雞蛋放在一個籃子裏面，中國大陸和美國兩邊都要押。

此外美國《華爾街日報》5月10日曾報道，新冠肺炎疫情引起美國對長期以來依賴亞洲生產晶片的憂慮，特朗普政府希望台積電及英特爾（Intel）等晶片製造商赴美設廠，實現半導體全面自給自足。