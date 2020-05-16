【新冠肺炎】孫春蘭赴吉林指導防疫　要求嚴防疫情向其他地區擴散

新冠肺炎疫情持續，吉林省近期出現了聚集性感染，引起全社會關注。國務院副總理孫春蘭13日晚從黑龍江趕赴吉林，調研指導疫情防控工作。孫春蘭實地考察了吉林市舒蘭市、豐滿區情況，四天連續召開5場座談會，研究完善和加強各項防控工作。

針對吉林近期發生的聚集性疫情，調研組指導督促吉林市建立扁平化高效的指揮體系，清晰思路、明確任務，加快排查、隔離、收治工作。指導制定流行病學調查技術規範，培訓100多名專業技術人員，對市、區開展全面、深入的流調，運用大數據等技術手段，儘快甄別排查傳染源頭，追蹤密切接觸者，做到應隔盡隔。調派移動P3實驗室，迅速提升核酸檢測能力，擴大人群檢測篩查範圍，優先做好在院患者和密切接觸者的檢測，對入境人員、參與入境轉運人員等重點人群做到應檢盡檢，落實「四早」要求。

孫春蘭強調，要實施更加果斷精准、靈活管用的常態化防控舉措，強化外防輸入、內防反彈重點領域和關鍵環節，堅決防止疫情擴散蔓延。她說，要加強患者救治，堅持中西醫結合，及時將患者向高水準定點醫院轉運，防止輕症轉成重症。加強重點區市、重點場所、重點人群防控，對有確診病例、疑似病例、密切接觸者的社區實行全封閉管理，對商場、超市、交通場站等場所減少人員聚集，嚴格落實室內通風、環境消殺、人員健康監測等措施。對高風險地區，暫停開放公共浴池、娛樂場所、餐廳堂食等，嚴格交通管控措施，對所有外出人員進行核酸檢測，堅決防止向其他地區擴散。

此外，她還提出，要加強宣傳和政策解讀，公開透明發佈疫情，及時回應社會關切等。

（新華社）