新冠肺炎｜吉林舒蘭市近期本土病例1傳31　首確診女洗衣工出院

吉林省新冠肺炎疫情出現反覆。據吉林省新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室通報，5月17日（周日），吉林省公布吉林市豐滿區新增3例本地新冠肺炎確診病例。按國家新冠肺炎疫情分區分級標準，將吉林市豐滿區風險等級由中風險調整為高風險。 此外，吉林省這波疫情始於5月7日一名45歲公安局女洗衣工確診 ，該女洗衣工已經出院。

吉林市舒蘭市、豐滿區落實各項防控措施，強化生活物資供應保障工作，確保生活必需品供應充足、物價穩定。（新華社）

通報稱，吉林省將根據疫情發展態勢，適時對各地分區分級做出調整。同時提醒廣大群眾，要提高防範意識，做好個人防護。

至此，全國一共有五個中高風險地區，兩個高風險地區均在吉林市。其中，三個中風險區域為吉林市船營區、武漢市東西湖區、瀋陽市蘇家屯區。吉林市舒蘭市和吉林市豐滿區為高風險地區。

此外，16日（上周六），吉林市5名新冠肺炎患者出院，兩人為境外輸入病例，另外三人為5月7日確診的新增首例舒蘭市病例女洗衣工，和5月9日確診的與女洗衣工相關聯的兩例舒蘭市病例。至5月16日24時，由女洗衣工引出本土新增疫情傳播鏈條上已有31人確診，其中吉林省28人。

（綜合報道）