【新冠肺炎】鍾南山：中國有第二波爆發風險　武漢曾隱瞞關鍵資訊

中國工程院院士鍾南山接受外媒《CNN》專訪時表示,中國仍面對新冠肺炎疫情第2次爆發的「巨大挑戰」。他同時提到,武漢地方政府在疫情爆發之初曾隱瞞關鍵資訊,但中央政府在1月下旬開始主導應對疫情後,官方數據都正確無誤。

鍾南山認為,中國仍有第二波爆發風險。(中新社)

《CNN》報道,內地目前已漸漸恢復正常生活、放寬防疫管制措施,且全國各地陸續復工復學。但鍾南山表示,當局不該自滿,因為爆發第二波疫情的風險越來越大,最近幾周,武漢市、東北部的黑龍江省和吉林省都出現群聚感染事件。

他說,因大多數中國民眾缺乏抗體,仍容易感染病毒,「目前我們仍面臨巨大挑戰,狀況不比外國好。」

鍾南山亦坦承,武漢地方政府在去年12月疫情爆發時,封鎖有關疫情爆發的關鍵細節。(中新社)

鍾南山亦坦承,武漢地方政府在去年12月疫情爆發時,封鎖有關疫情的關鍵細節,他率領專家小組在1月18日到當地調查時,收到很多醫生和學生指情況比官方公布的嚴重,當地政府不願意說實話(They didn't like to tell the truth)。

鍾南山憶述,武漢官方報告稱病例持續十天以上仍為41宗,但海外確診人數卻開始增加,於是起了疑心,「我不相信這個結果,所以(一直)問,必須給我真實的數字。 我認為他們很不願意回答我的問題。」

但鍾南山認為,中央政府在1月下旬開始主導應對疫情後,官方數據都正確無誤。

他表示,中國政府17年前就從SARS疫情中學到教訓,當時就是因為「隱瞞部分疫情長達兩、三個月」。因此,中央政府這次宣布「所有城市、所有政府部門都應通報真實數字,否則會受到懲罰」,「所以從1月23日以後,我想所有數據都是正確的」。

鍾南山認為,中央政府在1月下旬開始主導應對疫情後,官方數據都正確無誤。圖為國務院副總理、中央指導組組長孫春蘭,在疫情期間率中央指導組成員在武漢街頭視察。(中新社)

鍾南山亦不同意美國總統特朗普與國務卿蓬佩奧指,病毒來自武漢病毒研究所的說法。他指出,武漢病毒研究所學者石正麗是他的好友,關於病毒是該研究所製造並外洩的說法,他曾多次詢問石正麗,「她指這說法太荒謬,她從來沒做過那樣的東西」,「她說以他們目前的設備和人力……是做不出人造病毒」。

他強調,中國疾控中心2月初曾花2星期調查石正麗的實驗室是否出了差錯,但沒找到任何結果。

※1月下旬,年屆83歲的鍾南山臨危受命趕往武漢防疫最前線,此後又多次出席記者會交代疫情防控進展,其身體狀態看上去絲毫不遜色於年輕人,得益於他幾十年如一日的鍛鍊:

(CNN)