【新冠肺炎】吉林市再有五名官員被免職

吉林省新冠肺炎疫情出現反复，而吉林市轄下的舒蘭市（縣級市）則是群聚感染的源頭。稍早前，中共吉林省委決定，免去了李鵬飛的舒蘭市委書記職務。16日，再有五名當地官員被免職。

據吉林省人民政府新聞辦公室官方微博消息，5月16日，吉林市免去了5名幹部職務：免去劉世君吉林市衛生健康委員會副主任、黨委常委職務；免去岳曉燕舒蘭市衛生健康局局長、黨委書記職務；免去耿建軍舒蘭市公安局黨委副書記、政委職務；免去劉韓印舒蘭市疾病預防控制中心主任職務；免去徐子彪吉林市豐滿區疾病預防控制中心主任職務。

官方微博並未提及五人免職的原因。

據吉林省衛健委消息，截至5月15日24時，吉林市累計確診病例已達31總，而目前仍有28宗確診病例在院治療。吉林市疫情管控措施近期全面升級，除了全面封閉管理之外，出城也需持核酸檢測陰性的證明。

另據了解，吉林市16日還發佈了關停所有個體診所和門診部的公告：自5月17日0時起，全市所有個體診所、門診部暫停營業，不得開展診療活動，有就診需求的群眾請到各相關醫療機構就診；凡是發熱病人一律到發熱門診就診。

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭已經趕赴吉林，調研指導疫情防控工作。