【新冠肺炎】商務部：外貿企業出口受阻　政府支持將出口轉內銷

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，衝擊中國的出口市場。商務部部長鍾山今日（18日）在國務院新聞辦記者會上表示，當前對外貿易正面臨前所未有的挑戰，外貿企業原來多數只做出口，現時出口受阻，政府支持他們將出口轉內銷，4月份出口企業內銷額增長達17%，顯示外貿產品同時受到國內消費者的歡迎。

對於有輿論稱部分外資企業正考慮對外轉移，鍾山回應稱，中國利用外資的優勢是很明顯的，中國有豐富的、高品質的勞動力資源，亦有完善的產業配套能力。他表示，中國將進一步擴大對外開放，放寬市場准入，今年重點是落實外商投資法，保護外商合法權益保護知識產權，增強外資在中國長期投資信心，相信聰明的外資企業家不會放棄中國市場。

鍾山表示，外貿企業現時面對出口受阻困難，政府支持他們將出口轉內銷。（資料圖片／中新社）

商務部表示，要在擴大出口的同時，積極擴大進口，籌辦好第三屆中國國際進口博覽會，滿足國內生產生活的需要，預計進博會將於11月5日至10日在上海舉行，目前各項工作進展順利，有信心可以較去年更大規模。

商務部又表示，在疫情全球大流行的情況下，共同維護國際產業鏈供應鏈的開放、安全及穩定符合各方利益，呼籲世貿組織成員能反對單邊主義，保持各自市場開放，有必要在政治政策及貿易政策加強協調，令國際物流能正常運作。此外，要在鞏固傳統市場的同時，開拓新興市場；要加快海南自由貿易港的建設，以及加大中西部地區的開放，以改善營商環境。

鍾山稱，今後將推動便利店連鎖化發展，打造15分鐘便民生活圈。（資料圖片）

鍾山還提到，全國現在只有13萬家連鎖便利店，數量還很不足夠，未能滿足人民生活的需要。今後將推動便利店連鎖化發展，打造15分鐘便民生活圈。菜市場也是如此，社區有很多大大小小的菜場，但總體水平不高，要推進菜市場標準化改造，改善環境，豐富品種，提高品質。此外，政府還將推進步行街改造提升。

（商務部）