【新冠肺炎】鍾南山接受CNN採訪　對美國病例數感到吃驚

圍繞新冠肺炎（COVID-19）疫情，中美之間的爭論持續不斷。中國工程院院士鍾南山近日接受採訪時反駁了「病毒源自武漢實驗室」的說法，同時質疑美國等西方國家應對疫情措施。

當地時間5月16日，鍾南山在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，他對美國的感染和死亡病例數感到「吃驚」，稱有些西方國家政府在疫情之初沒有嚴肅對待。「我認為一些歐洲國家，可能也有美國，認為新冠病毒多少有點像流感病毒，這是錯誤的。」

美國政府將應對疫情不力的責任歸咎於中國。圖為4月19日，美國加州民眾舉行反對「居家隔離」禁令的抗議活動。（Reuters）

據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的最新數據顯示，截至5月17日18時30分左右，美國累計確診達1,486,375例，死亡89,549例。

鍾南山還反駁「病毒源自武漢實驗室」的說法稱，他指出2月初中國疾控中心和相關部門在武漢病毒研究所石正麗實驗室調查了兩周時間，沒有發現任何過失。

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，美國總統特朗普指病毒來自武漢病毒研究所，中美爆發病毒源頭爭執。（資料圖片）

針對全球競相開發中的新冠疫苗，鍾南山表示並不樂觀。他說，目前中國已有多個疫苗正進行臨床試驗，但是要找到「完美」的解決方案，「可能還需要幾年時間。」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日表示，美國早在1月11日，即美國本土通報首例確診病例之前就展開了對疫苗的研究，希望2020年年底之前能夠面世。

但鍾南山稱，「我們反覆地測試不同的疫苗，但是現在要下結論還為時過早。我們還不知道應該用哪種疫苗來對抗新冠病毒，所以我認為疫苗要最終獲得批准時間會更長。」

自新冠肺炎疫情在美加劇以來，包括美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的多名美國政客不斷聲稱新冠肺炎「疫情源頭在中國武漢」，指責「中方沒有及時分享信息」。

對此，在中國國務院聯防聯控機制4月27日舉行的發佈會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友用三個「第一」來概括中國在新冠肺炎疫情方面的公開透明。即第一時間向世界衛生組織（WHO）通報疫情情況，第一時間向世界各國分享新型冠狀病毒的基因序列，第一時間加強促進國際合作。

對於「新冠病毒來自武漢實驗室的說法」，中國外交部稱，世衛負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂「實驗室泄漏」等說法毫無科學依據。

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