【新冠肺炎】鍾南山訂購N95口罩贈加拿大　上海廠商接單後不收錢

衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山近日向上海一間口罩廠商下單，訂購2000個N95口罩。不過，口罩口罩廠負責人得知鍾南山是買家後卻說「不賣」，並表示願意直接捐贈。

鍾南山通過視訊通話向廠方說明訂購口罩的用途。（看看新聞）

這間口罩廠上月29日接到鍾南山的訂單，負責人吳勝榮表示，「怎麼想都想不到，覺得他應該不會關注到我們。」鐘南山後來與吳勝榮進行視訊通話，解釋了購買這批口罩的用途。

據內媒報道，鐘南山所在的廣州市呼吸疾病研究所與國際上多家醫療機構有長期合作關係，其中一間加拿大機構了解到該口罩廠的行業資質及其生產的口罩質素後，希望購買2000個95口罩以滿足抗疫需求。鍾南山得知後，表示願意以個人名義向該機構捐贈這批口罩。

口罩廠捐贈口罩給鍾南山院士團隊。（看看新聞）

知道事情原委後，吳勝榮表示要為全球防疫出一份力，「鍾院士表示要個人出錢購買口罩，但我說我們不賣，我們必須捐贈。」之後，口罩廠加班趕工，翌日便完成訂單並發貨，同時還額外趕制一萬個口罩，捐贈給鍾南山院士團隊。

內地爆發新型冠狀病毒肺炎疫情期間，鍾南山是前線抗疫的領軍人物，其團隊提出的建議及專業意見一直受到外界廣泛關注。而早在17年前，鍾南山團隊在內地抗擊沙士（SARS）期間已有突出表現，被視為醫學界權威。

（綜合報道）