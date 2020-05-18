中國駐以色列大使因身體原因意外離世　死前3天刊文炮轟蓬佩奧

中國駐以色列大使杜偉於5月17日在特拉維夫因身體健康原因意外身亡，引發關注。隨後，媒體梳理杜偉最後三個月的日程，並關注其中細節。

官方央視新聞5月18日稱，初步判斷，杜偉因身體健康原因意外去世，具體還需進一步核實。外交部等對其不幸逝世表示深切哀悼。

據以色列媒體報道，中國駐以色列大使在睡夢中自然離世，以色列外交部已就中國大使突然去世向中方表示哀悼。（新華社）

中國駐以色列大使館官網顯示，杜偉最後三個月的日程密密麻麻。2月15日，杜偉抵達以色列履新；3月3日，向以色列官員遞交國書副本。

杜偉此前擔任中國駐烏克蘭大使，2020年2月剛被任命為中國駐以色列大使，因為疫情，他抵達以色列後，還自我隔離了兩個星期。算起來，他履新也就三個月。

數其逝世前的最後一次公開活動，正包括批駁美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的中國大使館評論。

美國國務卿蓬佩奧日前訪問以色列時，再就新冠肺炎（COVID-19）疫情信息公開、病毒源頭等問題指責中國。

對此，中國大使館5月14日在《耶路撒冷郵報》發表評論文章稱，「歷史的經驗表明，重大疫情總是伴隨着各種陰謀論和尋找替罪羊的陰暗心理。猶太朋友們對此應該再熟悉不過」。

此外，中國大使館在特拉維夫，大使官邸在距特拉維夫10公里左右的赫茲利亞，以色列媒體引述救護人員的話說：初步迹像顯示，杜偉在睡夢中自然離世。工作人員發現杜偉死在官邸的床上，沒有任何暴力迹象。

對於杜偉的離世，中國外交部發言人趙立堅5月18日在例行記者會上表示，「對杜大使的不幸逝世表示深切哀悼，向其家人表示誠摯慰問。中國外交部正在盡力做好相關善後工作。」