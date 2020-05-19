【大頭BB】湖南「固體飲料」冒充奶粉事件　兩官員被免職

湖南郴州永興縣至少五名兒童因食用「蛋白固體飲料」冒充的奶粉成 「大頭BB」。湖南省政府5月18日通報調查結果，兩名地方官員被免職。

標有「蛋白固體飲料」的奶粉。（秒拍視頻截圖）

根據央視新聞報道，郴州市紀委市監委牽頭對相關職能部門及國家公職人員履職情況進行調查。目前，永興縣已依法依程序免去李建軍的縣市場監督管理局黨組成員、副局長職務，免去曹石順的市場秩序監督管理股長職務。

報道稱，湖南省政府對永興縣「蛋白固體飲料」事件高度重視，責成省市場監管局、郴州市成立聯合調查組對該事件進行徹查。

倍氨敏本身並沒有問題，廣東省質量監督食品檢驗站出具的檢驗報告亦顯示，倍氨敏的檢驗結論為合格。（新京報）

經調查核實，「倍氨敏」是湖南唯樂可健康產業有限公司委託天津市德恒科技有限公司生產的一款蛋白固體飲料，涉事產品均有生產廠家出具的檢驗合格報吿，並附有廣東省質量監督食品檢驗站出具的監督抽查檢驗合格報吿。

報道指出，在銷售過程中，廖某軍夫婦經營的永興縣愛嬰坊母嬰店將「倍氨敏」蛋白固體飲料宣稱為特殊醫學用途配方食品銷售，涉嫌虛假宣傳。

多名孩子食用倍氨敏後身體出現問題：

這是內地十餘年來再次曝出國產「奶粉」醜聞，受到民眾關注。營養學者表示，和當年三聚氰胺案的區別是，此次並非「奶粉」本身劣質或有毒，而是通過虛假宣傳讓嬰兒長期以普通飲料作為主食，導致營養不良。

此前，多家媒體報道，永興縣多名家長近日發現自己的孩子出現體重嚴重下降、頭骨出現畸形，酷似「大頭娃娃」等情況，有些孩子甚至會不停地拍打自己的頭。

這些兒童隨後被送往醫院進行檢查。醫生髮現，這些孩子普遍存在維生素D缺乏、發育遲緩等症狀，並依此診斷為佝僂病。

官方的湖南電視台報道稱，這些幼兒在早前體檢時被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。家長們隨後選擇了當地一家母嬰店推薦的一款名為「倍氨敏」的「特醫奶粉」。

店員對家長說，「倍氨敏」是店裏最為暢銷的奶粉，已經有很多過敏的寶寶在吃。一名家長曾對產品包裝上的「固體飲料」提出質疑，但店員說，這只是嬰兒配方奶粉的另一個名字。

值得注意的是，很多受害者家長表示是根據母嬰店店員的推薦，甚至是醫生的建議下購買的。

多家中國媒體在暗訪這些固體飲料生產公司時得知，部分醫院的醫生每成功推薦一罐產品可拿到人民幣60元左右的佣金。其中，醫院消化科、兒童保健科等有處方權的大夫，是銷售人員重點「公關」的對象。