【大頭BB】內地公眾號揭假奶粉利益鏈　指湖南長沙為「重災區」

湖南郴州母嬰店將固體飲料冒充「特醫奶粉」違規銷售，導致多名孩子變成「大頭BB」。事件引起輿論關注，內地有微信公眾號周五（15日）刊文，指捲入「假奶粉」風波的企業多數位於湖南長沙，而母嬰店在整個利益鏈中擔當「重要角色」。

部分孩子的頭骨畸形酷似「大頭BB」。（微博）

公眾號「智谷趨勢」撰文稱，湖南長沙望城區聚集了全省乳製品行業90%的高級營銷管理人才，被稱為「乳業湘軍」。但當中有部分公司深度參與了所謂「特醫奶粉」的生產銷售。

這次捲入「大頭BB」風波中的倍氨敏是湖南唯樂可健康產業有限公司旗下的產品，這家公司的註冊地在望城經濟技術開發區。《人民日報》去年在4省5市追蹤「雅樂迪」假配方粉如何流進湖北宜昌市場，最終揭發涉事企業湖南他普亞公司的註冊地同樣位於長沙望城區。

文章指出，湖南他普亞公司作為一間商貿企業沒有任何生產能力。為了在奶粉巨額利潤市場中分一杯羹，委託了千里之外的山東梵和生物科技有限公司貼牌生產固體飲料，自身則包攬產品包裝、設計以及銷售環節，並在全國多地發展代理商。

最狡猾的是，這間公司的產品銷售到去青島、淄博、武漢等地，卻偏偏不在長沙生產或銷售，給監管帶來困難。按照屬地管理責任，長沙市場監管部門沒法查處，只能等山東移交線索，配合協查。

至於山東梵和生物科技有限公司，除了為他人代工之外，自己也生產「舒兒呔」固體飲料。位於長沙市雨花區的湖南博瑞藥業公司參與銷售該款產品，並找了郴州的經銷商益信康食品貿易有限公司簽訂採購協議，把「舒兒呔」引進到郴州兒童醫院便民藥店和中心醫院便民藥店進行銷售。

倍氨敏本身並沒有問題，廣東省質量監督食品檢驗站出具的檢驗報告亦顯示，倍氨敏的檢驗結論為合格。（新京報）

關於固體飲料的食用安全，官方檢驗報告顯示，「倍氨敏」的檢驗結論為合格。也有專家指出，「倍氨敏」產品為蛋白質補充劑，可以作為普通食品食用但是不能給嬰幼兒吃。嬰幼兒應該吃專門的嬰幼兒配方食品。

文章認為，正是因為咬實「固體飲料沒有毒性、吃不死人」，才讓兜售假奶粉的廠家有恃無恐。此外，在整個「作惡」鏈條當中，母嬰店是非常重要的一環。

涉事的愛嬰坊母嬰店。（影片截圖）

據此前報道，其中一名受害孩子的家長朱女士表示，孩子在兒童醫院的測試結果顯示對牛奶、雞蛋過敏，「當時醫生建議，給孩子喝氨基酸配方奶粉，母嬰店裏就可以買到。」

朱女士指，涉事的「愛嬰坊母嬰店」是永興縣知名度最高的連鎖母嬰店，故她亦是在該店內購買醫生建議的氨基酸配方奶粉，然後就獲店員推薦實際上是固體飲料的「倍氨敏」，「售貨員說，孩子過敏體質就得喝這個奶粉，推銷時，店員也一直都按奶粉介紹。」

（微信公眾號「智谷趨勢」）