【新冠肺炎】中國團隊研究：多數康復者體內產生多種特異性抗體

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，來自清華大學、中國軍事醫學科學院的一項新研究表明，大多數新出院的康復新冠肺炎患者都會產生病毒特異性抗體和T細胞，但不同患者的免疫反應並不完全相同。報道指，相關研究發表在細胞出版社（Cell Press）旗下期刊《免疫》（Immunity）。

全球疫情仍在蔓延，各國推動藥物及疫苗研發，以應對新型冠狀病毒疫情。（資料圖片/新華社）

中國科學院主管的《中國科學報》周一（18日）詳細介紹了這次研究。研究人員收集了14名病毒檢測已轉陰的近期康復新冠患者的血樣，將其免疫反應與6名健康的志願者進行比較。在這14名康復患者中，8例為新出院患者，其餘6例為兩周前已出院的隨訪患者。採集康復者與健康者的血樣後，研究人員檢測了其免疫球蛋白M（IgM）抗體和免疫球蛋白G（IgG）抗體的水平。這兩種抗體中，IgM抗體是人體感染後第一個出現的抗體，而IgG抗體則在人體血液循環中最為常見。

檢測結果表明，新出院患者和隨訪患者的IgM和IgG抗體水平均高於健康對照組。這兩種抗體針對的是新冠病毒的核衣殼蛋白和刺突糖蛋白（S蛋白）受體結合區（S-RBD），其中核衣殼蛋白包裹著新冠病毒的基因組RNA，而S-RBD則能夠與宿主細胞上的受體結合。本次研究發現，新冠肺炎患者針對新冠病毒蛋白的特異性抗體應答水平都有所上升，而且他們體內的抗體在康復出院後仍能繼續存在至少兩周。

研究人員還發現，5名新出院患者體內針對新冠病毒S蛋白的特異性中和抗體濃度很高，這些中和抗體能與一種表達出新冠病毒/ 新冠病毒蛋白的假病毒結合，這意味著它們也可以與有感染能力的病毒結合，阻止其接觸宿主細胞。在6名隨訪患者中，除1人以外，其餘人體內都檢測到了能與假病毒發生反應的中和性抗體。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

此外，與健康對照組相比，5位新出院康復患者體內均存在更多能夠分泌干擾素γ（IFNγ，一種在免疫中起到關鍵作用的信號分子）的免疫T細胞，專門針對新冠病毒/新冠病毒的核衣殼蛋白；而與此相應，這些康復患者體內的中和抗體濃度也很高。在3位新出院康復者體內還檢測出另一種特異性的分泌干擾素γ的T細胞/干擾素γ分泌T細胞，它針對的是新冠病毒主要蛋白酶，而主要蛋白酶在病毒複製過程中至關重要。

與此同時，新出院康復者中有7人體內都能夠檢測到針對新冠病毒/新冠病毒-RBD結構的干擾素γ分泌T細胞，而在隨訪者中只有1位體內針對新冠病毒核衣殼蛋白、主要蛋白酶和S-RBD的干擾素γ分泌T細胞還維持在較高濃度。

本研究中還發現，人體內中和抗體的水平與針對S-RBD的/S-RBD特異性IgG抗體呈正相關，而與針對核衣殼蛋白的/核衣殼蛋白特異性IgG抗體無關，具有潛在的臨床價值。此外，研究者還發現S-RBD能夠同時誘導人體免疫系統的抗體應答和T細胞應答。

研究共同通訊作者、清華大學附屬垂楊柳醫院陳方教授解釋稱：「這項發現意味，S-RBD有望作為未來新冠肺炎疫苗研製的靶標，不過本次研究的發現首先還有待在更大的患者樣本中證實。」

（中國科學報）