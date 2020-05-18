習近平世衛大會開幕致辭：重申中方及時通報疫情　呼籲支持世衛

應世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請，國家主席習近平今日（18日）在第73屆世界衛生大會（WHA）視像會議開幕式上致詞。他表示，中方本着公開、透明、負責任的態度，及時通報疫情。 習近平並提出6項建議，包括全力搞好疫情防控、發揮世衛領導作用等。他並宣布，中國將在兩年內提供20億美元國際協助，用於協助受到疫情影響國家，尤其是發展中國家。他又表示，中國支持在疫情得到控制之後，由世衛主導對全球應對疫情工作的全面評估。

習近平在致詞中提出的6項建議包括：一、全力搞好疫情防控是當務之急，在防護、隔離、檢測、救治、追蹤等重要領域採取有力舉措，盡力阻止疫情跨境傳播，加強訊息分享，開展檢測方法、臨床救治、疫苗藥物研發國際合作。二、發揮世衛領導作用，在譚德塞帶領下，世衛為領導和推進國際抗疫合作作出了重大貢獻，國際社會對此高度讚賞，支持世衛組織就是支持抗疫合作、支持挽救生命；三、加大對非洲國家支持，應向非洲國家提供更多物資、技術、人力支持；四、加強全球公共衛生治理，但重大公共衛生突發事件對人類來說不會是最後一次；五、恢復經濟社會發展，加強國際宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，盡力恢復世界經濟；六、加強國際合作戰勝疫情。

習近平表示，疫情影響全球，奪走30多萬人生命，他向罹難者表示哀悼，向家屬表示慰問。（央視《新聞聯播》截圖）

習近平說，在人類抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻舉行這次世衛大會，具有十分重要的意義。疫情現在已波及210多個國家和地區，影響70多億人口，奪走30多萬人生命。他向罹難者表示哀悼，向他們的家屬表示慰問。

習近平表示，經過努力和付出巨大代價，中國有力扭轉了疫情局勢，維護了人民生命安全及身體健康。中方始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛及相關國家通報疫情資訊，第一時間發布病毒基因序列等，毫無保留同各方分享防控和救治經驗，盡己所能為有需要的國家提供了大量支持和幫助。

支持由世衛主導 評估全球應對疫情工作

習近平指出，要針對這次疫情暴露出的短板和不足，完善公共衛生安全治理體系，提高突發公共衛生事件應急響應速度，建立全球和地區防疫物資儲備中心。中國支持在全球疫情得到控制之後，全面評估全球應對疫情工作，總結經驗，彌補不足。這項工作需要科學專業的態度，需要世衛組織主導，堅持客觀公正原則。

習近平表示，中國將把研發出來的疫苗作為全球公共產品。（資料圖片）

將建立全球人道主義應急倉庫

習近平還透露，中國將同聯合國合作，在中國設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道；中國將把研發出來的疫苗作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做貢獻。

他並宣布，中國將在兩年內提供20億美元國際協助，用於協助受到疫情影響國家，尤其是發展中國家；將建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部，助力非洲提升疾病防控能力；將同二十國集團（G20）成員一道落實「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，並願同國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的國家的支持力度。