【全國兩會】22名全國人大代表因故被去職　包括4名高級將領

因新冠肺炎疫情推遲的2020年全國兩會即將召開。全國人大會議和全國政協會議分別將於5月22日和5月21日在北京舉行。據公開信息統計，在過去的一年中，共有22名全國人大代表去職。

最新公布的一例是來自江蘇的全國人大代表李生。5月18日，中國人大網公吿顯示，江蘇省人大常委會決定接受李生辭去全國人大代表職務。李生現任江蘇蘇北花卉股份有限公司董事長。

徐向華（左）和饒開勛（右）因涉嫌違紀而被責令辭去全國人大代表職務。（中國人大網）

據公開消息，22名去職的全國人大代表中，至少17人是因涉嫌違紀違法、違反生活紀律、違反中央八項規定等，被責令辭去職務的。

這其中包括兩名副省級官員，即吉林省檢察院原檢察長楊克勤、河南省原副省長徐光；還有四名高級將領，即戰略支援部隊原副司令兼參謀長饒開勛、西部戰區陸軍原副司令徐向華、海南省軍區原政委葉青、江蘇省軍區原政委孟中康。

17人被責令辭去職務

另外，兩名全國人大代表在2019年去世，三人因其他原因辭去職務。截至2020年5月18日，即將舉行的第十三屆中國人大會議實有代表2,957人。

兩會召開前，中共黨政系統進行較為密集的人事調整。中央層面的有遼寧省長唐一軍接替傅政華任司法部長；黃潤秋出任生態環境部長，孫金龍任生態環境部黨組書記；慎海雄任中央廣播電視總枱總編輯。

地方層面有李幹傑空降山東任代省長；王君正接替孫金龍新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長；貴州省委常委、委員李邑飛被免，另有任用；張凡迪接替「戎裝常委」王春寧任北京市委常委、委員。