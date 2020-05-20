【蔡英文就職】蓬佩奧等美國官員祝賀　中國外交部國防部強硬回應

台灣總統蔡英文在周三（20日）上午宣誓就職，正式展開其第二任期。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早前亦有發聲明祝賀蔡英文，是美國國務卿近幾十年來首次公開祝賀台灣總統就職，此外還有部分美國政府官員及政客拍片贈慶。 中國外交部在同日下午發聲明，指美國上述舉動嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨，並予以譴責。中國國防部也發表聲明，對美國官員舉措表示強烈不滿和堅決反對。

蔡英文與賴清德在周三就任台灣第15任總統及副總統。（中央社）

聲明指，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，同時《中美建交公報》亦有明確規定美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內美國人民僅同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。聲明批評美方上述言行嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，公然違背美國政府自身作出的承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，嚴重損害台海和平穩定和中美關係。

聲明強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中國政府和人民反對台獨分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，實現兩岸統一的決心堅定不移，「我們正告美方，台獨是死路一條，縱容和支持台獨註定要失敗。任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方有力回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流」。中國敦促美國立即糾正錯誤，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行。

另一方面，大陸國防部隨後亦發聲明，對美方發言表示強烈不滿和堅決反對，重申解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

（綜合報道）