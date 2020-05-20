【蔡英文就職】江啟臣：反對一國兩制是「台灣共識」

蔡英文5月20日正式就職，展開第二個總統任期。在兩岸關係方面，蔡英文在就職演說中強調不接受「一國兩制」，並重申「和平、對等、民主、對話」八字。 對於蔡英文的演說內容，國民黨主席江啟臣指，「和平、對等、民主、對話」是朝野都同意的原則，此外，江啟臣更強調，反對一國兩制是「台灣共識」。 不過，江啟臣也表示，蔡英文執政四年下來，兩岸交流已嚴重倒退，此次的演說，也看不到蔡英文未來打算如何重建兩岸互信。

江啟臣5月20日主持國民黨中常會，在會前發表談話，評論蔡英文的就職演說。江啟臣指出，蔡英文過去做出的承諾，這四年來幾乎全數跳票，許多民眾生活更辛苦、年輕人處境更艱難、社會安全網破洞更大、司法信任沒進步，更不用說倒退的兩岸關係，以及連丟七個邦交國的外交處境。

江啟臣指出，蔡英文提到的「和平、對等、民主、對話」八字，是朝野都同意的原則，「不接受一國兩制」也是「台灣共識」，但蔡英文執政四年以來，兩岸交流已嚴重倒退，此次的演說，也看不到蔡英文未來打算如何重建兩岸互信。另外，儘管蔡英文的演講中，承諾將依循中華民國《憲法》、兩岸人民關係條例鬥處理兩岸關係，但這四年下來，反而越來越看不見中華民國的各種象徵。

江啟臣進一步指出，蔡英文所強調的「中華民國台灣這70年來」，便是輕忽了中華民國早在1912年便已經創建，而且曾是亞洲第一個民主共和國、兩次世界大戰戰勝國，以及曾是聯合國發起國的歷史事實。江啟臣要求，蔡英文大談「修憲議程」的同時，也應對中華民國憲政體制的沿革、內涵，展現更多尊重。