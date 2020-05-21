國家衛健委等三部門：每省設至少一個P3實驗室　地級市設P2實驗室

國家發改委、國家衛健委、國家中醫藥局近日聯合印發《公共衛生防控救治能力建設方案》，方案提出五大建設任務，其中在全面改善疾控機構設施設備條件方面提出，每省要有至少一個達到生物安全三級（P3）水平的實驗室，每個地級市至少有一個達到P2水平的實驗室，具備傳染病病原體、健康危害因素和國家衛生標準實施所需的檢驗檢測能力。

這份方案提出，由於此次新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防控暴露出中國重大疫情防控救治仍然存在不少能力短板和體制機制問題，全面做好公共衛生特別是重大疫情防控救治的補短板、堵漏洞、強弱項工作，加強公立醫療衛生機構建設，已成為當前保障民眾生命安全和身體健康、促進經濟社會平穩發展、維護國家公共衛生安全的一項緊迫任務。

武漢病毒所早前被質疑「洩露病毒」，引發軒然大波。（資料圖片）

方案還提到，支持有條件的中醫機構建設達到生物安全二級或三級水平的實驗室，健全完善中醫藥應對突發公共衛生事件科研支撐平台。方案指出，上述建設所需資金，由中央預算內投資、地方財政資金、地方政府專項債券等資金籌措安排。

方案要求，強化生物安全意識，嚴格規範各級各類實驗室操作規程，加強實驗室和聚合酶鏈反應（PCR）等大型儀器平台相關環境、試劑等管理，確保實驗室安全運行。確保醫療機構儲備品質合格、數量充足的醫用口罩、隔離衣、眼罩等防護用品，一般不少於10日用量。

方案還要求，改造升級重大疫情救治基地，依託綜合實力強，特別是感染性疾病、呼吸、重症等專科優勢突出的高水平醫院（含中醫醫院），每省份建設1至3間重大疫情救治基地，承擔危重症患者集中救治和應急物資集中儲備任務，在重大疫情發生時快速反應，有效提升危重症患者治癒率、降低病亡率。

▼ 方案要求公共建設借鑑方艙醫院改造經驗

+ 5 + 4 + 3

此外，方案還要求借鑑方艙醫院和人民防空工程改造經驗，提高大型體育場館、展覽館（會展中心）等公共設施建設標準，在相關設施新建或改建過程中充分考慮應急需求，具備快速轉化為救治和隔離場所的基本條件。

據悉，重大傳染病病原體的研究需要P3和P4實驗室防護設施，P4是生物安全級別最高的實驗室。2003年的沙士（SARS）疫情後，中國建立了近30個P3實驗室及2個P4實驗室，後者分別設在中國科學院武漢病毒研究所和哈爾濱獸醫研究所。

此前，武漢P4病毒所研究員石正麗及其團隊曾多次被外界質疑與新冠肺炎病毒有關，「製造病毒」和「洩漏病毒」等流言甚囂塵上，但武漢病毒所多次表示否認，並曾發公開信稱謠言嚴重干擾應急科研任務；石正麗也曾表示，武漢病毒所和新冠病毒無關。中國駐美大使崔天凱則表示，類似的捕風捉影、造謠傳謠極其危險和有害。

4月30日，美國國家情報總監辦公室發聲明，表示情報界支持科學界共識，認為病毒不是人造或基因改造的產物，但聲稱仍在調查是否為「武漢病毒所意外洩露」。

（綜合報道）