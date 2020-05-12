上海東華大學實驗室爆炸致盲眼毀容　學生起訴母校索賠170萬

2016年9月，上海市東華大學化學化工與生物工程學院一個實驗室發生爆炸，導致研究生郭宏振眼部受傷，面部嚴重毀損。經過治療，他左眼視力恢復至0.01左右，右眼仍沒有視力。 由於學校未按照承諾繼續支付醫療費用等，2019年8月，郭宏振將東華大學訴至法院。5月9日，該案一審二次開庭，未當庭宣判。5月11日，郭宏振表示，自己還在進行治療，因身體原因找工作受阻，他要求學校賠償醫療費、誤工費等合計170萬餘元 （人民幣，下同）。

內媒報道指，2016年的爆炸事故導致三名研究生受傷。據郭宏振回憶，當時導師安排他幫助另外兩名研究生做實驗，過程中，他幫忙向容器內加入高錳酸鉀，之後容器發生爆炸。「我的眼睛瞬間失明了，那兩個學生也有不同程度的受傷。」郭宏振經過一段時間治療，右眼「無視力」，左眼視力不足0.01，面部和頸部毀容很嚴重。現年28歲的郭宏振戴著口罩、墨鏡度過四年。

郭宏振表示，受傷之後，他延期畢業兩年，期間學校只提供在上海治療的費用，但根據傷情，他需要到北京、鄭州等外地醫院治療，這些費用學校並未承擔。由於身體原因，畢業後郭宏振曾多次投遞簡歷，但均未得到回覆。「學校給我找了一份工作，但是工資僅達到上海的最低工資標準，我心理落差太大，沒有接受。」

2019年8月，郭宏振將東華大學起訴至長寧區法院，要求學校賠償醫療費、交通費、誤工費等，共計170萬餘元。庭審中，學校的《調查筆錄》顯示：除郭宏振外，另外兩位研究生在進入實驗室前未經過培訓，甚至不知道通風櫥的位置。實驗過程中，僅郭宏振穿了實驗服，三人均沒有戴護目鏡。

郭：希望高校重視實驗室安全問題

長寧區法院出具的第一次開庭《庭審記錄》顯示，校方代理人提到，本次實驗危險性高，郭宏振所在課題組的指導老師，曾要求實驗應在通風櫥中進行，並拉下安全門、穿戴實驗服、護目鏡等防護設備。防護設備放在實驗室的置物架上，由學生自行取用。但郭宏振當庭否認了校方說法。「實驗室沒有護目鏡，只有一雙橡膠手套，而且實驗室中的三個通風櫥，均無法使用。」他說，自己並不清楚防護設備的位置，以往實驗中未使用過通風櫥等設備，也未得到老師的指正。

郭宏振稱，起訴學校除了想得到補償外，還希望高校可以重視實驗室的安全問題。他表示：「2014年，學校發了一份研究生手冊，裡面有關於實驗室的使用規範。我2015年9月入學後發現，上面的安全措施並未落實。」

（《新京報》）