【打擊色情】國家網信辦啟動2020「清朗」專項行動　為期8個月

據國家網信辦今日（22日）消息，為進一步規範網上信息傳播秩序，促使網絡空間更加「清朗」，該辦即日起在全國範圍內啟動為期8個月的2020「清朗」專項行動，是項行動全面覆蓋各類網絡傳播渠道和平台，集中清理網上各類違法和不良資訊。

網信辦指出，色情低俗、網絡暴力、惡意營銷、侵犯公民個人私隱等負面有害資訊花樣不斷翻新。（資料圖片）

網信辦表示，近年來，全國網信系統持續加大網絡生態治理力度，深入整治網上各類違法違規問題亂象，輿論生態總體向好，網絡治理成效明顯。但色情低俗、網絡暴力、惡意營銷、侵犯公民個人私隱等負面有害資訊花樣不斷翻新，極易反彈反覆，嚴重污染網絡生態環境，影響青少年身心健康，網民反映強烈、舉報不斷。為回應廣大群眾關切，該辦決定今年繼續開展「清朗」專項行動。

網信辦介紹，專項行動將出重拳、用真招，對有令不行、頂風作案的網站平台依法從嚴處理，並公開曝光典型案例，有效震懾違法違規行為。

網信辦指出，「清朗」專項行動是網絡綜合治理的一項基礎性、長期性任務，下一步將繼續加大整治力度，建立完善長效治理機制，堅決遏制網上違法和不良資訊蔓延態勢。同時歡迎網民、傳媒和社會各界積極參與，向網站平台和有關部門舉報相關問題。

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（國家網信辦）