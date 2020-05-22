美國發布《對華戰略方針》重磅出拳　中方四點回擊

2020年美國大選在即，美國白宮5月20日發表一份有關對華戰略方向的文件《美國對華戰略方針》（United States Strategic Approach to The People’s Republic of China），並聲稱將對中國公開施壓。

在5月22日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，美方這個報吿和2017年發佈的《美國國家安全戰略》一樣，「蓄意歪曲中國的政治制度和戰略意圖」，大肆渲染「中國威脅」，並以此為藉口，鼓吹繼續對中國採取全方位施壓的強硬政策。

中美角力愈演愈烈，特朗普政府在2020年美國大選前發佈《美國對華戰略報吿》，展示對華強硬態度。（AP）

趙立堅稱，針對過去兩年來美方一系列干涉中國內政、損害中國利益的錯誤言行，中國政府已多次表明嚴正立場，並作出堅決有力回應。事實充分證明，美方秉持冷戰思維和意識形態偏見所推行的政策做法從一開始就犯了根本性的錯誤，也是註定要失敗的。

5月20日，美國白宮發佈了一份題為《美國對華戰略方針》的報吿。這份報吿一共16頁，美國總統特朗普19日已經簽字，白宮在20日遞交了國會。

報吿承認過去幾十年的對華接觸政策已經失敗。報吿說，美國決定改變對華策略，採取公開施壓的方法，遏制中國在經濟、軍事、政治等多領域的擴張。

報吿還對中國的經濟政策、軍事發展、虛假信息散佈活動和侵犯人權行為等許多領域的政策提出全面的批評。

報吿也指出，這份報吿聚焦於落實2017年《國家安全戰略報吿》（NSS）。

據悉，這份報吿是建立在2017年《國家安全戰略報吿》的基礎上，對美國國家安全戰略中涉及中國的部分進行了較為詳盡的擴充，闡述了中國對美國經濟、價值觀和國家安全等方面的挑戰，並介紹了美國政府在不同方面實施這一戰略的具體做法。

白宮5月20日發布對華戰略方針（報告截圖）

對此，趙立堅強調四點：第一，中國將堅定不移，沿着中國特色社會主義道路繼續前進，並不斷取得更大的、新的勝利。

第二，中美建交四十多年來的歷史充分說明，中美合則兩利，鬥則俱傷。合作是雙方唯一正確的選擇。

第三，中方的對美政策是一貫的、明確的。「我們致力於同美方一道努力，實現不衝突、不對抗、相互尊重、互利共贏，同時，我們堅定捍衛國家主權、安全和發展利益。對話合作我們歡迎，遏制打壓我們堅決反擊。美方也不可能得逞。」

第四，當前中美關係正處於一個重要關口。一個穩定和不斷發展的中美關係符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方敦促美方停止任何干涉中國內政、損害中方利益、破壞中美關係的言行，同中方相向而行，推動兩國關係回到正常發展的軌道。