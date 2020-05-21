白宮發布《對華戰略方針》　報吿重點一覽

美國白宮5月20日發表一份有關對華戰略方向的文件《美國對華戰略方針》（United States Strategic Approach to The People’s Republic of China），以2017年版《國家安全戰略》和2018年《國家防衛戰略》報告為框架，描述美國當下對中國和美中關係的認知，陳述在這套認知下的各類現存及潛在挑戰，闡述美國對華方針，並鋪陳該方針的落實方式。

美國白宮和國防部官網5月20日均發布16頁的《美國對華戰略方針》，報告提到「為應對北京發出的挑戰，政府採取具競爭性的對華政策，根據對中國共產黨意圖和行動的清晰判斷，重新評估了美國對華戰略的優點和不足，同時增強對雙邊磨擦的容忍度。」

「我們制定具有競爭力的對華戰略有兩個目的。第一，提高我們的機構、聯盟和夥伴關係彈性，戰勝中國帶來的挑戰。第二，迫使北京停止或減少有害美國以及盟國和夥伴國重大國家利益的行為。」

白宮5月20日發布對華戰略方針（報告截圖）

內文重點摘要如下：

引言——「自美國和中華人民共和國1979年建立外交關係以來，美國制定對華政策很大程度上是基於這樣的期望：通過加強接觸，刺激中國開放經濟和政治，使中國逐漸成為有建設、負責任的全球利益持份者，社會更加開放。」

報吿緊接着指出：「四十多年過去了，這種政策已明顯低估了中國共產黨約束經濟和政治改革範圍的意志力。在過去二十年中，中國的改革已經放緩、停滯甚至倒退。」

「中國經濟快速發展以及與世界日益加強的關係，都沒有讓中國融合以公民為中心、自由和開放的秩序——就像美國曾經期望的那樣。」

「結果中國共產黨反而選擇濫用自由和開放的國際秩序，同時試圖重塑更有利於中國的國際體系。北京公開承認正在尋求改變國際秩序，使之更符合中共的利益和意識形態。」

報吿認為「中共擴大利用經濟、政治和軍事力量，強求各個國家的默許，損害美國的重大利益，同時損壞世界各個國家、個人的主權與尊嚴。」

2019年是美中建交40周年，在2020年新型冠狀病毒肺炎肆虐全球的壓力下，特朗普政府集中火力，將疫情焦點引向中國，或是2020年美國大選和疫情抗擊不力的雙重壓力所致。圖為美國總統特朗普（左）與中國國家主席習近平2019年6月29日大阪會晤。（Reuters）

挑戰——「今天的中國給美國國家利益帶來了多個挑戰。」報吿指出三個方面：

1、經濟——中國是「成熟經濟體」卻仍然在享受世界貿易組織（WTO）「發展中國家」待遇。而一帶一路計劃是北京使用的傘狀術語、標準、網絡，用來擴張北京在全球的利益和視野。

2、價值——報吿此處主要列舉中國領導人思想。報吿舉例說，「2013年，中國國家主席習近平呼籲中國共產黨做好兩種制度之間『合作與衝突將長期並存』的準備，稱『資本主義將消失，社會主義將取得勝利。』」此外，報吿還提出，過去的對華政策，「在約束中國新疆政策方面，造成了災難級的後果。」

3、安全——「中國實力變強，中共為了消除利益障礙、延長在全球的戰略觸角，而部署恐怖威脅和高壓政治的意願和能力也在增長。」

美方報告稱今天的中國給美國國家利益帶來多個挑戰，圖為美國總統特朗普（美聯社）

戰略——美國國家安全戰略（National Security Strategy，簡稱NSS）要求美國『重新思考過去二十年的對華政策』，「在回歸現實主義原則指引下，美國將應對來自中國的直接挑戰，首先承認我們之間存在戰略競爭關係，同時需要充分保護美國利益。」

「美國反對中國共產黨試圖偷換概念，將『法治』和『依法治國』等同化，將反恐和鎮壓等同化，將代表管理制度與專制等同化，將市場競爭制與國有導向的重商主義等同化。」

「美國將繼續就北京歪曲事實、試圖貶低美國價值觀和理想的行動計劃，發起挑戰。」

與此同時，「美國對華戰略就像NSS以及印太戰略指出的：主權獨立、自由、開放、法治、平等及互惠。美中關係將不會決定我們如何制定印太戰略，反而將成為印太戰略的一環。同樣地，我們公平、公開的印太區域願景裏，沒有排除中國。」

「美國將用對待所有國家、相同的標準和原則對待中國政府。」「鑑於中國領導者做出的戰略決定，美國現在認可和接受同中國的關係，就像中共內部一直界定的那樣——一個強大的競爭者。」

圖為特朗普5月19日在白宮出席會議（美聯社）

實施——美國實施對華戰略圍繞的主題是「四個支柱」，「我們的戰略目標是捍衛美國的重大國民利益——以2017年美國國家安全戰略（NSS）給出的四個支柱為基準。我們的目標是：1）保護美國人民、國土和生活方式；2）繁榮美國；3）保存實力、維護和平；4）擴大美國影響力。」

文中指出：「發表報吿的目的並非描述美國在全球的競爭性戰略行動、政治舉措的細節。報吿聚焦側重點事如何執行NSS裏直指中國的方針。」

報吿給出以「四個支柱」為標準，具體實施的內容。

1、保護美國人民、國土和生活方式——「美國司法部下設中國調查局將分配力量，鑑定、檢舉中國竊取商業機密、駭客和經濟間諜行為；增強力量，保護美國基礎建設、供應鏈、美國政治不受中國投資及其在海外代理方的侵蝕。」

與此同時，「為保障雙邊關係的互惠性，國務院對中國外交官實施了和美國地方官員、學術機構會晤前，必須知會美國政府的政策。」

此外，「為防止外國有害方入侵美國信息網絡，特朗普頒佈『關於信息通訊技術與服務供應鏈的行政令』以及『關於建立外國參與美國電訊服務業審查委員會的行政令』。」

2、推廣繁榮美國——報吿主要提到特朗普對中國貿易戰的兩年歷史，強調在2020年1月15日簽署第一階段貿易協議、中方將在兩年內增購2,000億美元美國產品的勝利果實。

3、保存實力、維護和平——「美國將繼續保持和台灣非正式、堅實關係，基於『台灣關係法案』以及美中三個聯合聲明共識裏『一個中國』政策保持一致。美國主張解決海峽兩岸分歧，必須用和平方式，同時尊重兩岸人民意願，不能採取威脅或是強迫手段。」

4、擴大美國影響力——「美國將繼續維護原則，反對中國軍方運用我們的技術支持他們用科技手段實現的中央權力。」

結論——「政府對華戰略反映了美國根本性的重估後，清晰應對世界人口最大國、第二大經濟體中國領袖們帶來的挑戰。美國認識到兩國、兩種制度之間存在長期戰略競爭關係。按照NSS給出的指導方針，通過政府全面策略，回歸現實主義原則，政府將繼續保護美國利益，增強美國影響力。與此同時，我們對建設性的、以結果為導向的、有着一致利益的雙邊關係與合作保持開放態度。我們將繼續與中國領導人接觸，保持尊重的態度和目光鋭利的方式，直面挑戰、要求北京恪守承諾。」