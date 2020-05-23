廣州暴雨｜多處路段水浸車輛被淹　部分列車停運　黃埔區4人遇難

廣東廣州周四（21日）至周五（22日）遭遇特大暴雨，其中黃埔區出現山泥傾瀉致房屋倒塌，造成2人喪生，該區還有車輛被困隧道，致2人溺亡。全市多區水浸，車輛被淹至車頂，逾百條巴士線路受影響，部分地鐵線路停運。此外，廣深線、京廣線等列車也一度停運或延遲，增城和黃埔區學校需要停課。

受暴雨影響，廣州全市多區水浸，有私家車被淹至車頂。（微博）

+ 3 + 2

據廣州市防汛防旱防風總指揮部周五公布，周四晚到周五日早晨的降雨，強度大、範圍廣、面雨量大。此次暴雨的小時雨強度、範圍均超歷史紀錄，全市小時雨強度超80毫米的有42個站次，破歷史紀錄；全市平均面雨量為101毫米，其中黃埔區達到176.2毫米、增城155.4毫米。黃埔區永和街錄得全市最大累積雨量378.6毫米，達到百年來歷史極值。此次3小時最大雨量出現在增城區新塘鎮，為297毫米。

黃埔、增城兩區暴雨災情較嚴重，廣州市多部門累計派出數千名搶險人員前往現場參與救援。部分低窪路面水浸情況嚴重，大水衝入屋苑停車場，街道上的私家車也被淹至車頂。有民眾涉水而行，也有民眾被困家中，消防利用橡皮艇將被困人員救出。

其中黃埔區鳴泉山莊發生淺表層小型山泥傾瀉及伴生泥石流，有4間房屋倒塌，9人一度被困，其中7人後來安全撤離，但有2人遇難。此外，黃埔區開源大道隧道有車輛被困，4人逃生，2人溺亡。

在交通方面，廣州全市有47個路段出現水浸， 155條巴士線受影響，10個巴士站受水浸影響；地鐵13號線因站外水位較高全線停運，廣州地鐵集團啟動應急巴士接駁。廣深線周五早上10時前的列車全部停運。黃埔、增城區教中小學周五停課一日。

廣州市防汛防旱防風總指揮部於周四啟動防暴雨內澇應急響應，周五7時20分升級至防汛四級應急響應。當下正值廣東地區「龍舟水」時節，當局預計未來一周廣州降雨仍較頻繁，下周一（25日）或周二（26日）或將再有一次強降水過程。

（綜合報道）