【港版國安法】全國人大代表今起審議草案　央視：一致贊成立法

第十三屆全國人大憲法和法律委員會今日（25日）上午召開全體會議，根據各代表團的審議意見，統一審議《民法典草案》、《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》（俗稱「港版國安法」草案）。 央視《新聞聯播》報道，各代表團的人大代表們一致贊成「港版國安法」草案，認為草案是一個質量高、效果好的法律案。

根據十三屆全國人大三次會議日程安排，「港版國安法」草案將經人大代表審議三次後表決：各地全國人大代表小組今日起開始審議該草案，明日（26日）審議草案的修改稿，周四（28日）審議草案的建議表決稿，並最終在周四下午第三次全體會議上表決。

5月25日上午，十三屆全國人大三次會議舉行代表小組會議，審議民法典草案及「港版國安法」草案；全國人大憲法和法律委員會審議上述兩個草案，分別提出審議結果的報告和草案修改稿。（影片截圖）

央視的報道稱，在草案審議首日，代表們一致認為，由全國人民代表大會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定，並授權全國人大常委會制定香港特別行政區維護國家安全的相關法律，是新形勢下堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、維護國家主權安全發展利益的必然要求和重大舉措，符合國家、民族和香港特別行政區的根本利益，符合憲法規定和憲法原則，與香港基本法的立法宗旨和確立的有關制度相一致。

報道還指，代表們一致贊成「港版國安法」草案，認為草案是一個質量高、效果好的法律案，將依法有力地防範、制止和懲治在香港發生的危害國家安全的行為和活動，表明中國在捍衛國家主權、領土完整和維護國家安全問題上的嚴正立場和堅定意志，確保香港特別行政區的「一國兩制」實踐行穩致遠。

憲法和法律委員會會議對代表們提出的意見連同之前全國人大常委會的審議意見逐條研究、修改完善，將向大會主席團作出報告，由主席團決定再次提請各代表團審議。

央視《新聞聯播》報道，代表們認為「港版國安法」草案是一個質量高、效果好的法律案。（影片截圖）

至於《民法典草案》，各地全國人大代表小組昨日（24日）已開始審議，今明兩日繼續審議及提出意見，同樣於周四作出表決。報道稱，代表們認為，在編纂民法典過程中，充分吸收了各方面的意見建議，體例科學、結構嚴謹、規範合理、內容完整並協調一致，已經比較成熟，建議提請大會審議通過。

（央視）