【港版國安法】白宮揚言對華制裁　外交部：必將堅決回擊和反制

全國人大會議議程中出現的「港版國安法」，引發國際關注。美國總統特朗普（Donald Trump）稱將強烈回應後，白宮多位官員亦表示反對，並稱「美方將對中國實施制裁」。對此，中國外交部稱已向美方提出交涉，又指將堅決回擊和反制。

5月25日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。針對美政客稱，可能就「港版國安法」對中國實施制裁。趙立堅表示，中方堅決反對美方一些政客就中國全國人大會議涉港議程發出的各種「噪音」，已經向美方提出嚴正交涉。

特朗普就「港版國安法」威脅將強烈回應，中方強調反對干涉中國內政。（AP）

趙立堅強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，香港特區立什麼法、怎麼立法、何時立法，完全是中國主權範圍內的事，美國沒有資格指手畫腳、插手干預。

同時，他警吿稱，如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施，予以堅決回擊和反制。

此前在5月22日，趙立堅曾表示，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

外交部長王毅亦於5月24日強調，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。不干涉內政是國際關係基本準則，各國都應予以遵守。