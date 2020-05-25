港版國安法｜陸委會：蔡英文非放棄香港　台灣會更積極協助港人

全國人大會議正審議「港版國安法」，台灣總統蔡英文昨晚（24日）在Facebook發文表示，香港情勢若發生變化，可停止適用《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）。這意味著香港市民赴台可能將不再享有相對大陸居民而言更寬鬆的待遇。 台灣陸委會今天（25日）解釋，蔡英文的言論並非表示要「放棄香港」，而是對北京示警，台灣政府也將更積極協助港人。

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陸委會表示，蔡英文Facebook的言論並非指要「放棄香港」，而是要讓北京知道，人大通過「港版國安法」的後果極其嚴重，北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾。

陸委會指出，《港澳條例》第60條是指，倘中共的作為讓香港情勢惡化，致香港的高度自治地位動搖，甚至可能使香港與大陸地區無異，台灣政府將被迫停止該條例一部或全部的適用。

台灣總統蔡英文通過Facebook表示，她很關心此刻的香港情況。同時指出，相關情況一旦發生變化，台灣方面可能會停止適用《香港澳門關係條例》（《港澳條例》）。（蔡英文Facebook）

陸委會表示，《港澳條例》第60條要監督北京對香港「50年不變」及「港人治港，高度自治」的承諾是否落實，並維護香港的自由人權法治核心價值。陸委會強調，這項規定不只是「情勢變遷條款」，也是保護香港核心價值與人民的「保護條款」。

陸委會也提到，蔡英文已特別強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，《港澳條例》已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢變化，政府會在既有基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要協助。

（中央社）