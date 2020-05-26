【港版國安法】解放軍駐港部隊司令陳道祥：堅決擁護人大決定草案

「港版國安法」再掀風波。全國人大代表、駐香港部隊司令員陳道祥表態稱，駐軍官兵有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港的長期繁榮穩定。

全國人大代表、駐香港部隊司令員陳道祥。（央廣）

陳道祥表示，「駐港部隊進駐香港22年來，堅決貫徹『一國兩制』，依法履行防務職責，堅定支持特區政府依法施政，始終保持人民軍隊本色作風，鍛造了維護香港繁榮穩定的定海神針。」

陳道祥稱，駐香港部隊堅決擁護《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，將堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，「堅決貫徹香港基本法、駐軍法，堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動，堅決維護國家主權安全和香港繁榮穩定，與社會各界攜手開創香港更加美好的明天。」

資料顯示，陳道祥1962年出生，安徽宣城人，曾任原第31集團軍第86師師長、原第1集團軍參謀長、原廣州軍區副參謀長等職。2011年7月晉升少將軍銜。2019年4月，陳道祥接任駐港部隊司令員。

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