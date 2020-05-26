港版國安法｜中聯辦嚴厲譴責暴徒打港獨標語　勿低估中央立法決心

中央主動出手制定「港版國安法」，針對分裂國家、顛覆國家政權等四類行為，引起社會極大爭議，有網民上周日(24日)發起在港島區遊行反對立法，其後演變成連場衝突，警方指，全日至少拘捕180人。 中聯辦發言人嚴厲譴責暴徒在港島非法遊行聚集，公然打出「港獨」標語，肆意堵路、打砸、縱火，破壞公共設施，圍毆無辜市民，嚴重侵害廣大市民生命財產安全和合法權益，嚴重危害國家安全。 中聯辦正告極端激進分子及其背後勢力，切勿低估中央決心，強調中央政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石，維護香港社會繁榮穩定、維護香港同胞根本利益的決心和意志堅定不移，做好了處理各種複雜局面的準備，「一些人如果一意孤行，等待他們的必然是法律的制裁」。

▼5.24反港版國安法遊行情況▼

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發言人指，反對派和激進勢力不顧疫情當前，自5月1日重啟黑暴之後，日前又藉反對香港國安法及國歌法本地立法之名，大肆行凶破壞，高喊「港獨」口號，揮舞「港獨」及外國旗幟，四處堵路縱火，打砸中資企業和商舖，破壞公共交通設施等，更有暴徒從大廈天台向地面投擲玻璃瓶，以磚頭襲擊警方並向警察淋潑有害液體，導致包括4名警員在內至少10人受傷送院。

發言人續指，令人髮指的是，一名女路人嘗試穿過路障時，被暴徒揮長棍襲擊，並推倒拳打腳踢，另一名律師因反對堵路，被數名暴徒用棍棒和雨傘野蠻毆打，重擊其頭部，導致多處受傷送院，強調此等暴力違法行徑，難容於任何法治文明社會，必須予以強烈譴責，必須受到法律制裁，中聯辦堅決支持香港警隊嚴正執法。

全國人大制定法律維護國安十分必要、迫切

發言人指，暴徒的違法行徑，充分暴露了他們與外部勢力合唱、製造恐怖、煽動「港獨」、逼香港社會「攬炒」的真實面目，強調全國人大決定制定有關法律維護香港國家安全十分必要、迫切。另外，已有超過50萬市民參與「撐國安立法」街頭和網絡簽名大行動，認為是代表廣大市民「護國安、反暴力、反攬炒」心聲的強烈表達。

發言人表示，種種跡象顯示，一些極端激進分子正加緊策劃更大規模的違法暴力行動，妄圖徹底「攬炒」香港，中聯辦正告這些人及其背後勢力，切勿低估中央決心，中央政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石，維護香港社會繁榮穩定、維護香港同胞根本利益的決心和意志堅定不移，做好了處理各種複雜局面的準備，「一些人如果一意孤行，等待他們的必然是法律的制裁」。