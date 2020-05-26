【何鴻燊逝世】央視評價：知名愛國企業家　具體行動支持國家建設

據央視報道，叱咤港澳政經界逾半世紀、有「賭王」之稱的澳博（0880）榮譽主席何鴻燊離世，享年98歲。他今日（26日）於養和醫院病逝，彌留時家人陪同在旁。 報道將何鴻燊評價為「港澳知名愛國企業家」，並指他對國家建設的支持也體現在實際行動上。

央視報道形容，何鴻燊是澳門舉足輕重的人物，曾任第9至11屆全國政協常委，多次受到中國國家領導人接見，曾參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸祖國。他生前積極參與對祖國內地的經濟建設，文化慈善等事業，為澳門的發展做出了突出貢獻。

2007年9月，何鴻燊以6910萬港幣購得圓明園馬首銅像。並在港澳地區公開展示。（中新社）

報道稱，作為一名愛國的港澳同胞，何鴻燊對國家建設的支持也體現在實際行動上。其中包括，2001年，當時身為奧申委顧問的何鴻燊在得知北京申辦2008年奧運會成功後，隨即捐資用於興建奧運場館——國家游泳中心。2003年9月，何鴻燊先生把價值600多萬元的圓明園豬首銅像捐贈給保利藝術博物館。2007年9月，何鴻燊再次以6910萬港幣購得圓明園馬首銅像。

此外，2007年9月，何鴻燊將5件紀念香港回歸的珍貴藝術品捐贈給國家博物館，包括油畫《南京條約》《世紀大典》《毛澤東會見希思》，青銅雕塑《毛澤東》《鄧小平像》。2019年11月，為慶祝中華人民共和國成立70周年和澳門回歸20周年，何鴻燊決定將圓明園馬首銅像捐贈給國家文物局，「為其百年回歸之路畫上圓滿句號。」