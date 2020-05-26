【新冠肺炎】曾被傳出逃尋美庇護　武漢病毒所石正麗現身

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，圍繞着武漢病毒所的爭議持續不斷。早前曾與傳聞稱，該所研究員石正麗出逃外國。石正麗日前現身，接受了官媒採訪，並介紹了對新冠病毒的研究情況。

5月26日，中國環球電視網官方微博發佈了專訪石正麗的影片。

在採訪中，被問及「首次接到新冠病毒樣本後做了哪些工作？」石正麗回應稱，2019年12月30號接到樣本後，很短時間內，就確定其中有新型的冠狀病毒的感染。2020年1月12號，（武漢病毒所）便向世界衛生組織遞交病毒的全基因組序列。

石正麗接受中國環球電視網採訪。（影片截圖）

她進一步稱，「這個病原和已有的、我們已知的病毒序列都不一樣，所以當時把它命名為新型冠狀病毒。在2020年1月12號，我們也把其他序列上傳到GISAID基因庫，供全球政府、科學家用來做病原鑑定，以及疫苗和藥物篩選使用。」

2月6日和2月9日，武漢病毒所還完成了兩個動物感染實驗。實驗證明，該所此前分離出的冠狀病毒是造成武漢不明原因肺炎的一個病原。

石正麗現任中國科學院武漢病毒研究所研究員，美國微生物科學院院士，武漢病毒所新發傳染病研究中心主任、武漢國家生物安全實驗室（四級）副主任。2017年11月，石正麗團隊曾發文指，他們發現了蝙蝠中的SARS相關病毒（SARSr virus）是人SARS病毒祖先的更直接的證據。

自新冠肺炎疫情爆發後，外界不斷傳出「此次疫情繫武漢病毒所實驗室病毒標本泄露所致」的說法，石正麗團隊上述論文則被視為「證據」。對此，石正麗2月2日在微信朋友圈發文稱，「 2019年新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我石正麗用我的生命擔保，與實驗室沒有關係。」

此外，5月初，石正麗被傳已出逃歐洲向美使館申請庇護。其本人於5月2日在微信朋友圈闢謠稱，「親愛的朋友，我和家人一切安好！不管有多困難，都不會出現『叛逃』謠言中說的情況。我們沒有做錯什麼，我們心中有對科學堅定的信念。一定會有云開日出的那一天。」