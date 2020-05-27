C919總設計師：C919全球訂單總數已達815架

據最新消息，國產客機C919的全球訂單總數目前已經達到815架。

人大代表、C919大型客機總設計師吳光輝26日表示，當前，中國C919大飛機的研製正在按計劃有序推進。

吳光輝說，2019年6架C919試飛飛機已全部投入取證試飛工作，在上海、西安、東營、南昌等地的六機四地試飛工作正順利進行。目前，海內外用戶達到28家，訂單總數達到815架。

此外，吳光輝還透露說，目前，CR929遠程寬體客機已基本確定總體技術方案，並啟動了初步設計工作。CR929遠程寬體客機是中國商飛公司和俄羅斯聯合制造集團攜手研製，基本型航程為12,000公里，標準三艙280座。

另據《民航資源網》5月25日報道，編號為B-001C的商飛C919客機成功完成了首次地面側風實驗，此項實驗為整個側風專項實驗中的一部分，目的是驗證側風運行包線，此次測試獲得成功，也意味着C919完成了適航取證前的關鍵一步。

根據資料，C919大型客機，全稱COMAC C919，是中國首款按照最新國際適航標準，具有自主知識產權的幹線民用飛機，是由中國商飛公司於2008年開始研製的。其座級158座至168座，航程4075公里至5555公里，於2017年5月5日成功首飛。

2018年2月6日，中國商飛公司宣布2021年交付首架C919單通道客機。當前，中國C919大型客機的各項生產工作正同步開展。