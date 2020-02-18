美欲叫停C919發動機出口中國　外交部：對科學無知、蔑視市場

《華爾街日報》2月16日援引消息人士稱，美國政府正在考慮叫停通用電氣公司合資公司向中國交付用於中國正在研發的C919客機的噴氣發動機。消息稱，美國政府此舉原因是擔心中方可能會對發動機進行逆向工程仿製，損害美國商業利益。

對此，中國外交部發言人耿爽在2月17日的網上例行記者會上進行了回應。耿爽表示，他注意到報道中提及通用電氣公司對美國政府提案表示質疑，認為模仿發動機相關先進製造技術的難度遠超美方有些官員想象，並表示他們與中方已合作多年，如果中方想仿製，早就開始做了，何必要等到現在？

C919已經進行多次試飛。（資料圖片）

耿爽指出，對相關報道中的內容還需要了解核實，但如果屬實，它說明三點問題：「第一，似乎美國企業界的一些人士比美國政府內一些官員更懂常識、更講真話、更明事理；第二，美國政府內的這些官員對科學技術無知，對市場原則藐視，對中國發展恐慌；第三，這是美方以政治手段破壞中美商業合作，對中國進行無理打壓的又一例證。」

最後，耿爽強調，一段時間以來，美方採取的有關作法不僅損害中方企業的合法權益，從長遠看也不符合美國企業自身利益，而且將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和經貿合作。中方敦促美方客觀公正對待中國企業和中美正常商業合作，多一些積極推動，少一些無理攪局。