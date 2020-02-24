中國國產大飛機「復工」：C919大型客機106架機轉場試飛

在新冠肺炎疫情新增病例有所下降之際，中國商用飛機有限責任公司（簡稱中國商飛）也開始復工。近日，中國C919大型客機106架機將在東營等試飛基地開展驗證客艙、照明、外部噪聲等相關科目的試飛任務。

據央視新聞2月23日報道，23上午11時08分，中國C919大型客機106架機從上海浦東機場起飛，經過1小時59分鐘的飛行，於13時07分順利降落在山東東營勝利機場。

報道指，106架機是C919大型客機的第六架，也是最後一架試飛飛機。此次順利轉場標誌着所有飛機都將投入試飛工作，將在上海浦東、江西南昌、山東東營、陝西閻良等四個試飛基地，展開大強度試飛工作，各項地面試驗驗證工作也在同步進行中。

此外，在2月22日，中國ARJ21新支線飛機103架機、131架機分別在上海浦東機場、大場機場開展試飛。這也是131架機的首次飛行。

而關於國國產大型客機C919的106架機首次飛行任務於2019年12月27日在上海浦東機場完成。

當時C919的106架機於12月27日10時15分從上海浦東機場第四跑道起飛，經過2小時5分鐘的飛行，在完成了30個試驗點後，於12時20分返航並平穩降落上海浦東機場，順利完成其首次飛行任務。

據悉，C919是中國首款按照最新國際適航標準，具有自主知識產權的幹線民用飛機，是由中國商飛於2008年開始研製的。

C919屬中短途商用機，實際總長38米，翼展35.8米，高度12米，其基本型佈局為168座，最大航程為5,555公里，經濟壽命達9萬飛行小時。

中國工程院院士、國產大型客機C919總設計師吳光輝曾指出，中國國產大型客機C919於2008年啟動研製，2015年總裝下線，2017年成功首飛，計劃在2021年取得適航證。

此外，為滿足C919項目未來大強度試飛需求，中國商飛負責人最新表態稱，將做好試飛員培訓工作，確保兩年內有更多的試飛員和試飛工程師投入試飛試驗。