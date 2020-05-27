6中國人從山東開快艇偷渡韓國　1人被捕5人行蹤未明

韓國西部忠清南道泰安郡（Taean）日前發現一艘被棄置的小艇。當地海警表示，事件涉及一宗偷渡案，6名中國人從山東開快艇偷渡到韓國，目前有1人被捕，另外5人仍下落不明。

涉事快艇長4米、寬1.5米。（路透社）

《韓聯社》報道，泰安海岸日前發現一艘疑似中國偷渡客棄置的小艇。根據閉路電視畫面，船上乘客21日下船後，之後從未回到小艇。

泰安郡海警今天表示，已在26日晚上左右在全羅南道木浦市逮捕一名涉嫌偷渡入境的40多歲中國籍男性。被捕男子供稱，他跟其他5人於20日下午從中國山東省威海市出發，21日到達泰安近海。他們並非搭乘大船到公海再換乘小船，而是直接駕駛長4米、寬1.5米的1.5噸級快艇抵達韓國。

當地警方在船上搜證。（路透社）

另外5名涉嫌偷渡的男子行蹤未明，警方表示，將進一步追查疑犯偷渡入境的目的及是否有其他國內共犯提供協助，目前推測這些偷渡客被一台貨車接應後到達木浦市。因應新型冠狀病毒肺炎疫情，落網疑犯已接受病毒檢測，結果為陰性。

據報道，這艘快艇21日停靠在泰安海岸，但海警至23日接獲民眾通報，才得知此事並展開調查。韓國泰安半島與中國山東半島相距約320到350公里，據韓國船業相關人士說明，只要在途中補充油料，從山東駕駛快艇至泰安「也不是不可能」。在2009年也曾有同類事件發生，當時有36名中國人與脫北者搭船從山東到泰安南邊的保寧市。