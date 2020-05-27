港版國安法｜俄羅斯外長表態支持　中方：充分體現中俄關係高水平

十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，引起不少爭議聲音。 在國際上，俄羅斯外長拉夫羅夫日前就表態指香港問題完全是中國內政，美國揚言會實施制裁，是充分暴露其自我優越感及放肆任性，不利於美國在其他問題上同中國展開有效對話。 對此，中國外交部發言人趙立堅在周三（27日）的例行記者會上表示，中國完全同意並高度讚賞拉夫羅夫的積極表態，「這充分體現了中俄關係的高水平。」

拉夫羅夫表態指香港問題完全是中國內政，美國揚言會實施制裁，是充分暴露其自我優越感及放肆任性，不利於美國在其他問題上同中國展開有效對話。（資料圖片／路透社）

趙立堅指，在中俄兩國元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持健康穩定發展，特別是在涉及兩國核心利益問題上，雙方始終堅定地相互支持。

至於對美國揚言要實施制裁，趙立堅就強調中國的立場十分清楚，香港是中國的一個特別行政區，是直轄於中國中央人民政府的一個地方行政區域。香港維護國家安全立法的問題，純屬中國內政，任何國家無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力涉香港事務的決心堅定不移。

趙立堅並表明，如果有人要執意損害中方利益，中國必將採取一切必要措施，予以堅決回擊。

（綜合報道）