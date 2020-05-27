【兩會2020】政協閉幕　汪洋：中國式民主對國家治理發揮重要作用

全國政協會議今天（27日）閉幕，通過政協第十三屆全國委員會第三次會議政治決議。政協主席汪洋在會上發表講話指，各界通過抗疫對中國國力有了更加全面深刻的感受和認識；他又指，中國式民主的特色和優勢在國家治理中發揮了重要作用。

汪洋說，本次會議是在中國新冠肺炎疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果、全面建成小康社會進入決戰決勝階段的重要時刻召開的。汪洋指，政協要胸懷中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局這「兩個大局」，以實際行動和履職成效，交出服務黨和國家中心工作的合格答卷。

汪洋稱，政協要從偉大抗疫鬥爭中汲取力量、堅定信心。他稱，參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士，通過抗疫，對中國國家的綜合國力和堅實物質技術基礎，有了更加全面深刻的感受和認識。

他又強調，政協委員要緊扣目標任務提高履職能力、增強工作實效。他指，要防止和克服形式主義、官僚主義，進一步改進工作作風，強化問題導向，提高履職本領。

汪洋還表示，政協要為實行中國式民主發揮作用、作出貢獻。他說，中國式民主的特色和優勢在國家治理中发揮了重要作用，要提升人民政協專門協商機構的制度效能，推進具有共同思想政治基礎、共同目標追求、共同根本利益的政治共同體建設，更好為國家治理添助力、增合力。