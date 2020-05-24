兩會︳港區政協倡中央指引香港立23條　稱遭起底惟背靠祖國：不怕

全國政協會議今早（24日）舉行全體會議，港區政協委員屠海鳴在大會發言時表示，香港應盡快落實《基本法》與本地法律的銜接，該制定、修改及啟動的，都必須做好，不能讓香港變成國家安全的風險口。 他建議全國人大常委會充份利用釋法權和監督權，就《基本法》第23條立法作出明確指引及督促落實。

林鄭月娥日前表示，在可見將來都未能就23條立法，因此今次要中央出手就「港版國安法」立法。（資料圖片）

稱遭恐嚇騷擾圖「瓦解意志」

全國政協委員、香港新時代发展智庫主席屠海鳴表示，去年6月以來發生的數百起暴力事件，徹底顛覆了人們對香港的認知，「一群自稱『愛香港』的人，把香港蹂躪得遍體鱗傷；一群高喊『自由』的人，不斷侵犯他人免於恐懼的自由；一群自詡為『民主鬥士』的人，不允許不同政見者發出聲音；一群分享著『一國兩制』巨大紅利的人，公然嚴重挑戰『一國兩制』底線。」

屠海鳴稱，他撰寫逾二百篇文章與「反中亂港」勢力堅決鬥爭，惟恐怖主義陰雲出現在他頭上，「反對派不斷威脅我，我和家人的各種資料被起底和網上傳播，我不斷收到恐嚇、騷擾電話，甚至有人上門進行恫嚇，他們想以此打擊我的士氣，瓦解我的意志。可我不怕，因為在我的背後是我們的北京，是偉大的祖國！」

倡建「輿論鬥爭隊伍」反「港獨」

他又建議以港區全國政協委員為「基本盤」，建設一支忠誠可靠、能打硬仗的輿論鬥爭隊伍；以媒體平台建設為抓手，支持愛國愛港人士和社團創辦媒體，做強做大反「港獨」的輿論陣地。