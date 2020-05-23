港版國安法│林健鋒指合法合情合理　唐英年：韓正冀政協多發聲

人大會議提出草案，以納入《基本法》附件三形式讓「港版國安法」在港實施。 身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林建鋒表示，此舉合法、合情、合理。全國政協常委唐英年亦引述國務院副總理韓正表示，隨着「港區國安法」的提出，港區政協委員要多發聲，凝聚社會共識。

林健鋒：立法是要堵塞國家安全法律漏洞

林健鋒認為，過去幾年的政治爭拗和社會動盪，嚴重破壞香港一直以來便利營商的環境。他指社會動亂與一小部分人勾結外部勢力，干預香港事務不無關係。

林健鋒指「港版國安法」是根據《憲法》和《基本法》的規定制定，以合法、合情、合理的方法，堵塞危害國家安全的法律漏洞。他稱只要不涉及顛覆及分裂國家的行為，不鼓吹「港獨」、「自決」、不從事恐怖主義活動，廣大市民不需過分擔憂立法對個人自由的影響。

唐英年：韓正提及內地抗疫、經濟 以及港版國安法

而唐英年引述韓正表示，期望香港融入國家發展大局。隨着「港區國安法」的提出，港區政協委員要多發聲，凝聚社會共識。

唐英年指，韓正與政協會面歷時45分鐘，內容非常全面，涵蓋三個範疇，包括内地的聯防聯控抗疫情况和經濟發展狀况，以及「港版國安法」。

他指內地的疫情基本受控，並進展良好，經濟穩步復甦。舉例說，內地現時的用電量已經達到去年同期的95%，顯示內地復工復產的進度理想。