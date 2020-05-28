【港版國安法】全國人大高票通過　新華社公布《決定》全文

十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過被稱為「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》（下稱《決定》）。官方傳媒新華社隨後公佈了《決定》全文。

「港版國安法」在十三屆全國人大三次會議的閉幕會上獲得通過。（新華社）

《新華社》發文說明《決定》的內容，指決定分為導語和正文兩部分。導語指出，第十三屆全國人民代表大會第三次會議審議了全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案，「會議認為，近年來，香港特別行政區國家安全風險凸顯，『港獨』、分裂國家、暴力恐怖活動等各類違法活動嚴重危害國家主權、統一和領土完整，一些外國和境外勢力公然干預香港事務，利用香港從事危害我國國家安全的活動」。

導語又提到，「為了維護國家主權、安全、發展利益，堅持和完善『一國兩制』制度體系，維護香港長期繁榮穩定，保障香港居民合法權益，根據《中華人民共和國憲法》第三十一條和第六十二條第二項、第十四項、第十六項的規定，以及《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，全國人民代表大會作出決定」

至於正文部分則共有7條，第一條是「國家堅定不移並全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針；採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」；第二條是「國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制」、第三條是「維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任；香港特別行政區應當盡早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」；第四條是「香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制；中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責」。

第五條是「香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區履行維護國家安全職責、開展國家安全教育、依法禁止危害國家安全的行為和活動等情況，定期向中央人民政府提交報告」；第六條是「授權全國人大常委會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動；全國人大常委會決定將上述相關法律列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施」；第七條是「決定自公布之日起施行」。

（新華社）