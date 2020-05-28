港版國安法｜赴台灣就學港生料再增6成　台教育部擬再推招生專案

據台灣傳媒報道，香港自從去年的反修例運動後，香港學生報讀台灣大專院校的人數大增。及至近期的「港版國安法」爭議，預料會赴台港生數目會進一步上升。 對此，台灣教育部近日就表示，擬針對來台但未能趕及入學的香港學生，再提供新一輪招生專案。

民進黨籍立委林楚茵表示，香港自爆發反修例運動後，許多香港年輕學子不敢到大陸求學。及至最近大陸強推「港版國安法」，引發更多擔憂，有統計指一旦「港版國安法」立法，預計赴台灣就學的港生會再增加65%。林楚茵質詢，台灣教育部是否有更多作為，協助香港學生來台。

赴台灣升學近來成為不少香港學生的熱門選擇。（資料圖片）

教育部次長劉孟奇指，過去港生的名額大都沒有用完。自反修例運動後，台灣大專院校對港生的吸引力提高許多，今年「個人申請」報名增加約50%，「聯合分發」更增加117%。具體數字方面，台灣每年給予港生1.6375萬名學額，2018年的招生人數為1133人，註冊率亦僅約3成多。

劉孟奇指，目前「個人申請」和「聯合分發」都已截止，後續因應香港情勢，如果有更多需求，教育部考慮比照反修例運動時期，再提供新一輪專案給港生。據了解，教育部在去年底推出「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計劃」，讓台灣各大專院校申請專案招生時，給予一定的名額彈性。

四種途徑赴台灣升學

據了解，一般而言香港中學生赴台灣升學讀書大致上有四種途徑。根據《學友社》提供的資料，分別為個人申請、聯合分發、秋季班及單獨招生。港生個人申請失敗後會直接轉入聯合分發。仍是不獲取錄則會安排修讀「秋季班」，即國立台灣師範大學僑生先修部（僑先部），一年後按成績透過個人申請及聯合分發申請入讀大學。當然，成績相對未達標的港生，可以選擇直接入讀秋季班。至於單獨招生則是港生自行向台灣各大專院校報名。

台灣有不少頂尖大專院校，當中最著名的是「台清交成」，即國立台灣大學、國立清華大學、國立交通大學、國立成功大學，有時亦會加上以文科著稱的國立政治大學，變成「台清交成政」。

（綜合報道）