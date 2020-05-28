兩會｜人大會議閉幕　栗戰書：「港版國安法」符合全體中國人利益

全國人大會議閉幕會今日（28日）下午3時舉行，全國人大常委會委員長栗戰書發表講話。 俗稱「港版國安法」的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，經人大代表投票表決，以2878票贊成，1票反對，6票棄權，獲得通過。

栗戰書在閉幕會上講話。（01直播截圖）

栗戰書表示，會議作出了關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定。這是貫徹落實黨的十九屆四中全會精神、堅持和完善「一國兩制」制度體系的重大舉措，符合憲法和香港特別行政區基本法，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。全國人大常委會將依法制定香港特別行政區維護國家安全的相關法律，依法維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」事業行穩致遠。

「港版國安法」經人大代表投票表決，以2878票贊成，1票反對，6票棄權，獲得通過。（新華社）

據介紹，「港版國安法」草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。草案內容提及要依法、防範、制止及懲治危害國家安全的行為及活動；強化執法力量、在港設立維護國家安全的機構及執行機制；行政長官須履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育，並定期向中央人民政府提交報告。

而草案經投票表決後，人大常委會將展開具體立法工作。按照慣例，常委會每兩個月舉行一次會議，故預料最快8月通過草案，並將有關法例列入《基本法》附件三，同日由香港特別行政區公布實施，不需經由立法會審議及通過。

全國人大會議閉幕會現場。（01直播截圖）

栗戰書在閉幕會上的講話還提到，會議審議通過的民法典是新中國第一部以法典命名的法律，是推進全面依法治國、完善中國特色社會主義法律體系的重要標誌性立法，將為新時代改革開放和社會主義現代化建設提供更加完備的民事法制保障。

栗戰書說，會議審議批准了政府工作報告和其他報告，對今後一個階段的工作作出部署，要統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。