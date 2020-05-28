兩會2020｜李克強：未定GDP指標實事求是　應對疫情「放水養魚」

5月28日下午十三屆全國人大三次會議閉幕後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。 李克強在記者會上談及中國經濟問題表示，中國今年沒有確定GDP增長的量化指標，是實事求是，但只要能達成保居民就業、基本民生、市場主體等「六保」的目標任務，中國經濟就可以實現正增長。 此外，他又表示，為應對疫情衝擊，中國出台的政策是「有力度的」，現在特殊時期，要「放水養魚」。

今年中國政府工作報告中沒有設定今年GDP增速，記者問，未來幾個月，中方是否會出台更大規模的刺激措施？

對此，李克強表示，新冠肺炎疫情給世界經濟造成了嚴重的衝擊，最近不少主要國際組織都預測，今年全球經濟的增長是負3%，中國經濟已經深度融入世界經濟，不可能置身之外。他說，今年沒有確定GDP增長的量化指標，這是實事求是的，但是中國確定了保居民就業、基本民生、市場主體等「六保」的目標任務，這和GDP經濟增長有直接的關係。

5月28日，國務院總理李克強在北京人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。這是記者在梅地亞中心多功能廳採訪。（新華社）

李克強說，只要實現了「六保」（保就業、保金融、保外貿、保外資、保投資、保預期）的任務，特別是前「三保」，今年中國經濟就可以實現正增長。

李克強又表示，為應對疫情衝擊，中國出台的政策既要把握力度，還要把握時機，中國在政府工作報告中推出了一個規模性的政策舉措，這些政策是「有力度的」。

李克強說，以前中國經濟「不搞大水漫灌」，現在特殊時期要有特殊的政策，要「放水養魚」。他說，如果放水氾濫，就會形成泡沫，就會有人從中套利，魚也養不成，還會有人渾水摸魚，因此，中國採取的措施有針對性。

李克強表示，這次規模性政策籌措的資金分兩大塊：一是新增赤字和發行抗疫特別國債共兩萬億元；另一塊是減免社保費，以降低企業的經營成本。他說，中國主要是要推動這些資金用於保就業、民生和市場主體，支撐居民的收入，這部分資金佔中國全部居民收入40多萬億的百分之十以上。

李克強說，這些資金主要是用來穩就業、保民生，使居民有消費能力，是市場化改革的路子。

保持經濟穩定至關重要 中國還留有政策空間

他說，中國要穩住當前的經濟，穩定前行，但也要避免起重腳，揚起塵土迷了後人的路，但是如果經濟方面或其他方面再出現大的變化，我們還留有政策空間，不管是財政、金融、社保，都有政策儲備，可以及時出台新的政策，而且不會猶豫，保持中國經濟穩定運行至關重要。

李克強還談及就業問題，他說，今年這個確定新增城鎮勞動力是900萬人以上的目標，實現這個目標要有一定的經濟增長支撐；中國把城鎮調查失業率定為6%，是實事求是的。