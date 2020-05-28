兩會2020｜李克強首回應「港版國安法」：使一國兩制行穩致遠

全國人大會議今日（28日）下午高票通過「港版國安法」決定草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。國務院總理李克強下午4時在人民大會堂舉行記者會，回應中外記者提問，《香港01》將直播記者會內容。 《鳳凰衛視》記者問及，中央通過香港國安法，是否代表中央調整了對港方針，放棄了「一國兩制」。李克強回應指，「一國兩制」是國家基本國策，始終強調要貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，嚴格按照憲法及《基本法》辦事，支持特區政府和行政長官依法施政，這是一貫的。 他表示，全國人大通過有關維護國家安全的決定，就是要表明使一國兩制行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。李克強回應有關香港的問題時，僅用了43秒作答，比回應其他提問短。

國務院總理李克強於人大會上發表政府工作報吿。（ AFP）

全國人大會議今日以2878票贊成、1票反對及6票棄權，表決通過《全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。

草案內容有部分修訂，包括在條文「危害國家安全的行為」後，加上「和活動」三字，令涵蓋範圍更加廣泛。另外對特首的要求，亦由原稿的「開展國家安全推廣教育」，改為「開展國家安全教育」。

在導言部分，提到香港國家安全風險凸顯的部分，具體表明「港獨」、分裂國家、暴力恐怖活動等各類違法活動，嚴重危害國家主權、統一和領土完整，又指一些外國和境外勢力公然干預香港事務，利用香港從事危害中國國家安全的活動。