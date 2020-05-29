《反分裂國家法》15周年　北京舉行高規格座談會

全國人大高票通過「港版國安法」後，《反分裂國家法》也再被重提。2020年是中國通過《反分裂國家法》15周年，官方媒體5月29日發布通稿稱，《反分裂國家法》實施15周年座談會當天上午在北京人民大會堂召開。

2016年5月14日，台灣街頭親華支持者在呼籲和平統一的集會中舉着中國國旗。（路透社）

內媒均採用官方的報道通稿，並未透露太多的信息。據台灣媒體報道，會議在人民大會堂二樓東大廳舉行，全國人大委員長栗戰書，及國台辦主任劉結一、海協會長張志軍等主要涉台官員都將出席。

據悉，該場座談會邀請多位大陸涉台專家學者，共同探討兩岸關係議題，在全國人大通過「港版國安法」之際，預料也會被與反分裂法放在一起討論。

有大陸涉台專家表示，座談會圍繞中共總書記習近平2019年的「吿台灣同胞書發表40周年」講話精神進行。

習近平當時談話提出五大對台政策重點，實現和平統一目標、 一國二制下的統一方案、堅持一個中國原則、並再次強調「一國二制」、深化兩岸發展及增進兩岸和平統一認同。習強調，不給台獨活動留下任何空間，嚴重反對台獨的分裂活動，一個中國原則是公認的國際關係原則，習近平再次強調和平統一、中國人不打中國人。

兩會期間有專家透露，大陸涉台法律「會有新安排」。他說，目前，中共「憲法」中對台灣問題的表述相對較簡單，已不能適應兩岸關係的形勢與需要，在憲法層面要對台灣做出更精細、更有權威性的法律安排，符合當前的形勢。

《反分裂國家法》是在2005年3月14日舉行的中國第十屆全國人民代表大會第三次會議通過的一部針對台灣海峽兩岸關係的基本法律。當天在通過後就經時任中國國家主席胡錦濤簽署並立即予以實施。