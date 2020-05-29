CEPA修訂協議6月1日起實施

據新華社報導，內地與香港于2019年11月簽署的關於《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的修訂協議，將於2020年6月1日起實施。

據香港政府新聞處網站消息，《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）自2003年簽署以來，內容不斷豐富和更新，現已發展成為一份全面及現代化的自由貿易協議，涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資和經濟技術合作等範疇。

去年11月，香港特區財政司司長陳茂波（前左）和商務部副部長王炳南簽署CEPA修訂協定。（資料圖片）

《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》是CEPA框架下的其中一份子協議，于2016年實施，整合和梳理CEPA下多年來有關服務貿易的開放措施和便利措施。2019年11月21日，國家商務部與香港特別行政區政府簽署「修訂協議」，進一步提升內地對香港在服務貿易方面的開放水平，降低香港服務提供者進入內地市場的門檻，讓香港業界能更好地參與內地市場發展。「修訂協議」在不少重要服務領域，例如法律、建築及相關工程、金融、檢測認證、電視、電影等，都增添了開放措施，讓香港服務提供者可以更容易在內地設立企業和發展業務，更多香港專業人士可在內地取得執業資格，以及更多優質的香港服務可提供給內地市場。

自「修訂協議」簽訂以來，特區政府工業貿易署已積極聯繫商會、專業團體、行業組織等，向業界介紹新開放措施的詳情，加強業界對措施及相關落實安排的認識。內地也陸續就個別服務領域的開放措施公佈實施細則和法規。

據介紹，「修訂協議」的實施將有助香港業界利用「安排」開拓內地市場。特區政府會繼續推動「安排」的發展和落實，協助香港業界把握機遇。